Команда Мікеля Артети знову вдало застосувала свою тактику кутових, але матч виграла за рахунок якісного другого тайму.
Арсенал — Баварія, Getty Images
27 листопада 2025, 00:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Баварія:
Арсенал — Баварія 3:1
Голи: Тімбер, 22, Мадуеке, 69, Мартінеллі, 77 — Карл, 32
Арсенал: Рая — Тімбер (Вайт, 80), Саліба, Москера, Льюїс-Скеллі (Калафіорі, 68) — Субіменді, Езе, Райс — Сака (Мартінеллі, 68), Меріно, Троссар (Мадуеке, 38).
Ноєр — Лаймер (Бішоф, 72), Упамекано (Кім, 81), Та, Станішич — Кімміх (Горецка, 81), Павлович — Олісе, Карл (Геррейру, 81), Гнабрі (Джексон, 72) — Кейн.
Попередження: Саліба — Упамекано, Лаймер