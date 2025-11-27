Ліга чемпіонів

Лукман і де Кетеларе влаштували голевий шквал та принесли італійцям упевнену перемогу 3:0.

У середу, 26 листопада 2025 року, на стадіоні Дойче Банк Парк відбувся матч 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів між Айнтрахтом і Аталантою. Поєдинок пройшов під повним контролем італійського клубу та завершився перемогою гостей із рахунком 3:0.

Стартові 45 хвилин видалися найслабшими серед усіх матчів туру — без голів і практично без моментів. Команди створили лише один удар у площину воріт (від Айнтрахта), грала обережно та неохоче ризикувала. Для обох клубів це був надзвичайно важливий матч, що суттєво вплинуло на рівень сміливості у діях.

Франкфуртці цього сезону мають вкрай складний календар у Лізі чемпіонів — майже всі суперники європейські гранди. Попри це вони набрали 4 очки, що вже можна вважати успіхом. Аталанта ж мала 7, а після гри у Німеччині збільшила свій доробок до 10 пунктів.

Другий тайм став повною протилежністю першого — гра пожвавилася, але лише завдяки діям Аталанти. Гості скористалися серією помилок Айнтрахта та влаштували ударний відрізок, забивши тричі з 60-ї по 65-ту хвилину.

На 60-й хвилині Лукман опинився абсолютно вільним на дальній стійці та відкрив рахунок. Уже за дві хвилини він відзначився асистом на Едерсона, який реалізував вихід на воротаря.

Крапку в матчі поставив Шарль де Кетеларе. Бельгієць зіграв найшвидше на добиванні після удару в поперечину та довів рахунок до розгромного — 0:3. Після цього Аталанта зіграла максимально прагматично, знявши темп і без зайвих ризиків довівши матч до фінального свистка.

Айнтрахт Франкфурт — Аталанта 0:3

Голи: Лукман, 60, Едерсон, 62, Де Кетеларе, 65

Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Коллінз, Кох, Теат, Браун — Дауд (Скірі, 69), Шаїбі — Доан (Бута, 78), Гетце (Батшуаї, 69), Кнауфф (Ельє Ваї, 78) — Буркардт (Баоя, 59)

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Гін, Джимсіті (Колашинац, 74) — Белланова, де Рон, Едерсон (Залевські, 69), Дзаппакоста (Муса, 69) — Де Кетеларе, Лукман (Сулемана, 82) — Скамакка (Крстович, 69)