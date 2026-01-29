Ліга чемпіонів

Андреас Шельдеруп оформив дубль у ворота мадридського Реалу.

Півзахисника Бенфіки Андреаса Шельдерупа визнано найкращим гравцем тижня Ліги чемпіонів за підсумками матчів восьмого туру основного етапу турніру.

У заключному турі 21-річний норвежець оформив дубль у ворота мадридського Реала (4:2), чим допоміг своїй команді вийти у плей-оф головного єврокубку.

У боротьбі за нагороду гравець "орлів" випередив форварда Челсі Жуана Педро та двох хавбеків Маліка Тілльмана з Баєра та Алексіса Мак Аллістера з Ліверпуля.

Зазначимо, що український воротар Бенфіки Анатолій Трубін, який відзначився голом у ворота Реала, завдяки чому "орли" пробилися до плей-оф, не потрапив до списку номінантів на нагороду.

