Ліга чемпіонів

Лондонці обіграли Кайрат (3:2), здобули вісім перемог у восьми матчах, набрали максимальні 24 очки.

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував перемогу над Кайратом (3:2) у заключному турі основного етапу Ліги чемпіонів, а також історичне досягнення команди — вісім перемог у восьми матчах.

Слова наставника наводить пресслужба клубу:

"Я дуже пишаюся своєю командою. Дуже важко виграти вісім ігор поспіль у Лізі чемпіонів, і це дійсно заслуговує на визнання. Цей результат демонструє, що ми здатні стабільно виступати на такому високому рівні. Якщо це сталося вперше в історії, то це лише підкреслює, наскільки складно цього досягти", — зазначив Артета.

Окремо Артета відзначив повернення Кая Гаверца після травми:

"Кай може зіграти на будь-якій позиції в атаці. Головне — що він у формі, доступний і здатен багато дати команді в другій частині сезону", — підкреслив тренер.

Також Артета наголосив на важливості прямого виходу до 1/8 фіналу:

"Найважливіше було уникнути ще двох матчів у вже дуже щільному календарі. Тепер ми дочекаємося наступного суперника і будемо готуватися крок за кроком".

За підсумками групового етапу Арсенал набрав максимальні 24 очки, посів перше місце в загальній таблиці та напряму вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, уникнувши додаткових матчів плейоф.