Ліга чемпіонів

Провали італійця в ЛЧ стали вже буденністю.

Головний тренер італійського Наполі Антоніо Конте висловився після поразки від лондонського Челсі (2:3) в матчі заключного туру загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

«Жуан Педру зробив різницю у цьому матчі. Вражаючий футболіст.

Ми відчуваємо величезну гордість і задоволення, тому що, незважаючи на відсутність більше половини складу, ми зіграли якщо не на тому ж рівні, то навіть краще, ніж Челсі, і заслуговували на набагато більш сприятливий результат.

Дуже пишаюся нашими хлопцями, бо ми пресингували суперника, створювали моменти, виборювали кожен м'яч. Шкода. Ми заслуговували хоча б на вихід у плей-офф», – сказав Конте.

Зазначимо, що у тренерській карʼєрі Антоніо Конте був лише один сезон-2012/13, коли його команда (Ювентуса) доходила до 1/4 фіналу ЛЧ. В усіх інших випадках, колективи італійця (Челсі, Інтер, Тоттенгем) вилітали на груповому етапі або 1/8 фіналу турніру.