Ліга чемпіонів

Розгромна перемога господарів.

Вінгер французького ПСЖ Хвіча Кварацхелія висловився після розгромної перемоги над лондонським Челсі (5:2) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Чудовий матч, ми намагалися грати до самого кінця і відмінно впоралися із завданням. Перемога над Челсі з різницею в три м'ячі дуже важлива з точки зору матчу-відповіді.

Ми зосереджені на наступній грі, нічого ще не вирішено, і нам потрібно продовжувати в тому ж дусі. Сьогодні ми задоволені, але з завтрашнього дня треба переключаємося на наступний матч.

Відмінна командна робота. При 3:2 і 4:2 ми хотіли забити ще. Команда намагалася не зупинятися. Здорово відпрацювали по всьому полю – і в атаці, і в обороні. Зі свого боку дуже радий, що зміг допомогти команді", – сказав Кварацхелія.

Матч-відповідь між Челсі та ПСЖ відбудеться 17-го березня, о 22:00 за київським часом.