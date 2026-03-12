Розгромна перемога господарів.
Кварацхелія, getty images
12 березня 2026, 13:22
Вінгер французького ПСЖ Хвіча Кварацхелія висловився після розгромної перемоги над лондонським Челсі (5:2) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
"Чудовий матч, ми намагалися грати до самого кінця і відмінно впоралися із завданням. Перемога над Челсі з різницею в три м'ячі дуже важлива з точки зору матчу-відповіді.
Ми зосереджені на наступній грі, нічого ще не вирішено, і нам потрібно продовжувати в тому ж дусі. Сьогодні ми задоволені, але з завтрашнього дня треба переключаємося на наступний матч.
Відмінна командна робота. При 3:2 і 4:2 ми хотіли забити ще. Команда намагалася не зупинятися. Здорово відпрацювали по всьому полю – і в атаці, і в обороні. Зі свого боку дуже радий, що зміг допомогти команді", – сказав Кварацхелія.
Матч-відповідь між Челсі та ПСЖ відбудеться 17-го березня, о 22:00 за київським часом.