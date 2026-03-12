Ліга чемпіонів

Норвезька казка продовжується.

Головний тренер норвезького Буде/Глімт К'єтіль Кнутсен висловився після розгромної перемоги над лісабонським Спортінгом (3:0) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Мені сподобалося, як ми грали, особливо в першому таймі. Вони залишали нам багато вільного простору, і, думаю, ми цим скористалися.

Ми грали на Патріка Берга. В атаці в останній третині поля у нас була чисельна перевага, тож для нас це був хороший матч.

Ще нічого не вирішено. Так, в нас є вагома перевага перед матчем-відповіддю, але гра відбудеться в Лісабоні, і вона буде зовсім іншою», – сказав Кнутсен.

Матч-відповідь між Спортінгом та Буде/Глімт відбудеться 17-го березня, о 19:45 за київським часом.