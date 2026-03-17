ВІВТОРОК, 17 БЕРЕЗНЯ, 22:00 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАННІ МАККЕЛІ (НІДЕРЛАНДИ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:1

Арсенал проводить надзвичайно переконливий сезон і підходить до вирішального єврокубкового матчу у чудовій формі. Лондонці не програють уже понад місяць, а у вихідні додали ще одну перемогу у Прем’єр-лізі, здолавши Евертон завдяки голам у заключному відрізку (2:0). Гол Віктора Йокереса та історичне взяття воріт юного Макса Доумана дозволили "канонірам" зміцнити лідерство в чемпіонаті Англії на тлі того, що головний конкурент в особі Манчестер Сіті втратив очки з Вест Гемом.

На Емірейтс команда Артети традиційно почувається максимально впевнено. У єврокубках Арсенал програв лише один із останніх 22 матчів на власному полі, а останнім часом домашня арена перетворилася на справжню фортецю — шість перемог поспіль у всіх турнірах і чотири "сухі" матчі з п’яти. До того ж у першій грі з Леверкузеном лондонці проявили характер: поступаючись після стандарту Роберта Андріха, вони врятувалися завдяки все ж сумнівному пенальті, який реалізував Кай Гаверц проти свого колишнього клубу. Пощастило? Враховуючи невиразний рівень футболу лондонців того вечора, звісно, пощастило.

Баєр Леверкузен підходить до матчу в дещо суперечливому стані. З одного боку, команда Юльманна демонструє хорошу стабільність і програла лише один із останніх 14 матчів у всіх турнірах. З іншого — німці надто часто ділять очки з суперниками: п’ять із шести останніх поєдинків завершилися внічию, що не надто допомагає в боротьбі за високі позиції Бундесліги.

Минулого вікенду леверкузенці зуміли вистояти у складному матчі проти Баварії (1:1), продемонструвавши характер і організованість. Водночас виїзна форма команди залишає простір для сумнівів: лише чотири перемоги в десяти останніх гостьових матчах. До того ж історія особистих зустрічей також не на боці німецького клубу — Баєр ще жодного разу не перемагав Арсенал в офіційних єврокубкових матчах.

Очікується, що матч у Лондоні пройде у напруженій тактичній боротьбі. Арсенал прагнутиме контролювати гру і скористатися перевагою домашнього стадіону, тоді як Баєр спробує нав’язати більш обережний сценарій і використати свої шанси на контратаках. З огляду на результат першої гри, будь-яка помилка може стати вирішальною у боротьбі за чвертьфінал. Не виключено, що сьогодні ми можемо побачити зовсім інший Арсенал, а не той, що був тижнем раніше.