Ліга чемпіонів

Ман Сіті потрібна розгромна перемога.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з мадридським Реалом (перший матч 0:3).

"Нам потрібно провести ідеальний матч. Але при цьому ми не збираємось дивувати Реал. Іноді, коли граєш двома хибними "дев'ятками", забиваєш чотири чи п'ять голів. У будь-якому разі ми підійдемо до матчу із наміром забивати.

У багатьох аспектах слід зіграти ідеально. Ми повинні намагатися і завжди створювати гольові моменти. Потрібно зіграти успішно у реалізації та добре захищатися.

Ми могли забити більше голів, якщо взяти матчі з Тоттенгемом або з Реалом. Тому ми здатні на це і ми можемо створювати моменти.

Забити три м'ячі у перші 20 хвилин матчу було б чудово. Але насправді все не так просто. Результат першого матчу був не найкращим.

Ми повинні більше ризикувати, але якщо ми не будемо досягати результату, то ми все одно повинні продовжувати намагатися", – сказав Гвардіола.

Матч-відповідь між Манчестер Сіті та Реал Мадрид відбудеться 17-го березня, о 22:00 за київським часом.