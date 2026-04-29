Ліга чемпіонів

Універсал Баварії прокоментував поразку від ПСЖ.

Мюнхенська Баварія напередодні поступилась французькому Парі Сен-Жермен у гостьовому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Після завершення гри півзахисник "Рекордмайстера" Йосуа Кімміх прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що можна було очікувати від цієї гри, що це буде відчайдушна боротьба за перемогу. Однак те, що все буде настільки відкрито, було досить несподіваним навіть для нас самих.

Зараз, після завершення гри, усе це виглядає дивно, бо ми пропустили п’ять і програли, але з різницею всього в один гол. У якийсь момент ми поступались у три м’ячі, але відігрались і відчували, що мали б зрівняти рахунок. Особливо ближче до кінця матчу, коли парижани виглядали втомленими, мали судоми та постійно тягнули час. Тоді точно було відчуття: у нас буде ще якийсь момент.

Думаю, що ми були грали дуже добре на початку матчу, перших 15 чи 20 хвилин. Тоді ми мали б зробити рахунок 2:0 на власну користь. Потім ми дозволили парижанам повернутись до гри через помилку в нашій атаці. Після цього вже вони були кращими на полі.

Дуже прикро, що ми пропустили ще один гол зі стандартного положення. Із нами подібного не повинно було статись. Але ми точно показали дуже хорошу реакцію. Звичайно, у них був ще один момент — вони провели контратаку і влучили в поперечину. Але загалом, точно складається враження, що у нас було більше моментів", — заявив німецький виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться на Альянц Арені 6 травня.