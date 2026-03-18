Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 18 березня та розпочнеться о 19:45.
Барселона — Ньюкасл Юнайтед, Getty Images
18 березня 2026, 07:30
У протистоянні Барселони та Ньюкасла все вирішиться на Камп Ноу після напруженої нічиєї 1:1 у першому матчі. Каталонці врятувалися завдяки пенальті Ламіна Ямаля на 96-й хвилині, хоча за грою команда Гансі Фліка виглядала не надто переконливо. Тепер на власному полі "блаугранас" спробують довести свою перевагу та втретє поспіль вийти до чвертьфіналу турніру.
БАРСЕЛОНА — НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД
СЕРЕДА, 18 БЕРЕЗНЯ, 19:45 ▪️ КАМП НОУ, БАРСЕЛОНА ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:1
Барселона підходить до гри у чудовому настрої після яскравої перемоги над Севільєю (5:2) у Ла Лізі, що дозволила зміцнити лідерство в чемпіонаті. Команда Фліка стабільно забиває в Лізі чемпіонів — лише в одному з останніх 29 матчів каталонці залишилися без гола, проте в обороні не все ідеально: вже 12 поєдинків поспіль без "сухих" матчів у турнірі.
Історія також на боці Барселони: у двоматчевих протистояннях після виїзної нічиєї вони проходили далі у більшості випадків, а вдома проти англійських клубів програвали вкрай рідко. Крім того, каталонці виграли всі попередні матчі 1/8 фіналу ЛЧ проти представників Англії за останні роки. Окрему увагу привертає Ламін Ямаль, який вже зараз наближається до рекордів результативності серед підлітків у турнірі.
Ньюкасл, своєю чергою, залишив дуже гідне враження у першому матчі, де був близький до перемоги після голу Гарві Барнса наприкінці зустрічі. Команда Едді Гау не знітилася перед іменитим суперником і довела, що здатна нав’язати боротьбу навіть топ-клубам Європи. Більше того, на тлі загального провалу англійських клубів "сороки" стали ковтком свіжого повітря — їхній виступ минулого тижня можна сміливо назвати найкращим серед усіх представників АПЛ.
Перед візитом до Барселони "сороки" здобули важливу перемогу над Челсі (1:0) у Прем’єр-лізі, що стало їх четвертим виграшем у п’яти останніх виїзних матчах у всіх турнірах. Ньюкасл не програє вже шість поєдинків поспіль у Лізі чемпіонів, але статистика виїздів до Іспанії залишається невтішною — більшість таких поєдинків завершувалися поразками.
Очікується, що матч у Барселоні знову подарує відкритий футбол із моментами біля обох воріт. Обидві команди регулярно беруть участь у результативних іграх у цій кампанії Ліги чемпіонів, тож і цього разу є всі підстави чекати на голи. Втім, фактор Камп Ноу та індивідуальна майстерність господарів можуть стати вирішальними у боротьбі за путівку до чвертьфіналу, незважаючи на те, що Ньюкасл не визнає авторитетів.
За версією betking, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.58, тоді як потенційний успіх Ньюкасл Юнайтед оцінюється показником 5.00. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.75.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
БАРСЕЛОНА : Жоан Гарсія — Ерік Гарсія, Кубарсі, Жерар Мартін, Жоау Канселу — Берналь, Педрі — Ямаль, Фермін Лопес, Рафінья — Ферран Торрес
НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД : Рамсдейл — Тріпп'єр, Тіав, Берн, Голл — Тоналі, Жоелінтон — Мерфі, Вольтемаде, Барнс — Гордон
Не зіграють: Бальде, Крістенсен, де Йонг, Кунде — Бруно Гімараес, Шер
прогноз 3:2
Довідка про компанію
betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.
betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ