СЕРЕДА, 18 БЕРЕЗНЯ, 19:45 ▪️ КАМП НОУ, БАРСЕЛОНА ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:1

Барселона підходить до гри у чудовому настрої після яскравої перемоги над Севільєю (5:2) у Ла Лізі, що дозволила зміцнити лідерство в чемпіонаті. Команда Фліка стабільно забиває в Лізі чемпіонів — лише в одному з останніх 29 матчів каталонці залишилися без гола, проте в обороні не все ідеально: вже 12 поєдинків поспіль без "сухих" матчів у турнірі.

Історія також на боці Барселони: у двоматчевих протистояннях після виїзної нічиєї вони проходили далі у більшості випадків, а вдома проти англійських клубів програвали вкрай рідко. Крім того, каталонці виграли всі попередні матчі 1/8 фіналу ЛЧ проти представників Англії за останні роки. Окрему увагу привертає Ламін Ямаль, який вже зараз наближається до рекордів результативності серед підлітків у турнірі.

Ньюкасл, своєю чергою, залишив дуже гідне враження у першому матчі, де був близький до перемоги після голу Гарві Барнса наприкінці зустрічі. Команда Едді Гау не знітилася перед іменитим суперником і довела, що здатна нав’язати боротьбу навіть топ-клубам Європи. Більше того, на тлі загального провалу англійських клубів "сороки" стали ковтком свіжого повітря — їхній виступ минулого тижня можна сміливо назвати найкращим серед усіх представників АПЛ.

Перед візитом до Барселони "сороки" здобули важливу перемогу над Челсі (1:0) у Прем’єр-лізі, що стало їх четвертим виграшем у п’яти останніх виїзних матчах у всіх турнірах. Ньюкасл не програє вже шість поєдинків поспіль у Лізі чемпіонів, але статистика виїздів до Іспанії залишається невтішною — більшість таких поєдинків завершувалися поразками.

Очікується, що матч у Барселоні знову подарує відкритий футбол із моментами біля обох воріт. Обидві команди регулярно беруть участь у результативних іграх у цій кампанії Ліги чемпіонів, тож і цього разу є всі підстави чекати на голи. Втім, фактор Камп Ноу та індивідуальна майстерність господарів можуть стати вирішальними у боротьбі за путівку до чвертьфіналу, незважаючи на те, що Ньюкасл не визнає авторитетів.