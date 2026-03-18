СЕРЕДА, 18 БЕРЕЗНЯ, 22:00 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЦИНЯК ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:1

Ліверпуль підходить до гри не в ідеальному настрої. Поразка в першому матчі та нічия з Тоттенгемом у Прем’єр-лізі (1:1) лише підсилили тиск на команду, яка веде боротьбу за топ-4 і паралельно ризикує вдруге поспіль вилетіти на стадії 1/8 фіналу ЛЧ. Проте Енфілд залишається серйозним козирем: 15 перемог у 19 останніх єврокубкових матчах удома — показник, що все ж змушує суперників завжди нервувати.

Водночас історія говорить як на користь англійців, так і проти них. З одного боку, Ліверпуль дев’ять разів із тринадцяти проходив далі після поразки 0:1 у першій грі. З іншого — загальна статистика двоматчевих дуелей після виїзних невдач не така оптимістична. Слоту доведеться шукати баланс між атакою та холоднокровністю, адже навіть один пропущений м’яч може суттєво ускладнити завдання.

Галатасарай приїжджає до Англії в чудовій формі та з відчутною впевненістю. Команда Окана Бурука вже двічі цього сезону обіграла Ліверпуль із рахунком 1:0, включно з матчем тижневої давнини, де вирішальним став гол Маріо Леміни. Турецький клуб також демонструє стабільність у внутрішньому чемпіонаті — нещодавня перемога 3:0 над Істанбул Башакшехіром лише зміцнила їх лідерство.

Втім, виїзна статистика Галатасарая в Лізі чемпіонів викликає занепокоєння: 19 поразок у 23 останніх матчах на чужому полі. До того ж англійські стадіони традиційно є складними для стамбульців — лише одна перемога за останні 12 візитів. Але дисциплінована оборона (два “сухі” матчі проти Ліверпуля цього сезону) та форма Віктора Осімгена, який стабільно забиває, залишають їм реальні шанси на сенсацію. Велика проблема — дискваліфікація Давінсона Санчеса, який є фактично незамінним центрбеком Гала, тому буде цікаво подивитися, як турецький гранд буде цій втраті протидіяти.

Усе вказує на те, що нас чекає напружений і тактичний матч. Ліверпуль змушений ризикувати й атакувати, тоді як Галатасарай спробує зіграти від оборони та скористатися своїми шансами в контратаках. Один гол може перевернути все, а атмосфера Енфілда здатна стати вирішальним фактором у боротьбі за чвертьфінал.