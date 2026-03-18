Football.ua представляє прев'ю матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 18 березня та розпочнеться о 22:00.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у Лодоні зійдуться Тоттенгем та Атлетіко Мадрид — протистояння, де інтрига майже зникла після першої зустрічі. У Мадриді "матрацники" забили п'ять м'ячів у ворота "шпор", а пропустили лише двічі, що дозволяє їм підійти до другої гри з комфортною перевагою.

ТОТТЕНГЕМ — АТЛЕТІКО МАДРИД

СЕРЕДА, 18 БЕРЕЗНЯ, 22:00 ▪️ ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЬ ЗІБЕРТ (НІМЕЧЧИНА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 2:5

У неділю Тоттенгем перервав шестиматчеву серію поразок у всіх турнірах проти Ліверпуля в англійській Прем'єр-лізі. Гол Рішарлісона на останніх секундах матчу на Енфілді приніс довгоочікуване очко команді, яку продовжує очолювати тимчасовий головний тренер Ігор Тудор.

Після розгромної поразки від Атлетіко (2:5) на минулому тижні лунали чергові і вже звичні гучні заклики звільнити Тудора, але керівництво "шпор" відмовилося проводити заміну, і немає сумнівів, що в матчі проти Ліверпуля команда показала більш кращу гру.

Як би сумно не було, але Тоттенгем веде боротьбу за виживання в АПЛ, але тепер його увага зосереджена на Лізі чемпіонів, оскільки підопічні Тудора прагнуть зробити сенсаційний камбек, щоб вийти до чвертьфіналу турніру. На папері це дуже складне завдання, але футбол вміє робити несподівані сюрпризи, і було б неймовірно, якби Тудор зміг вивести кризовий Тоттенгем у наступну стадію турніру.

Однак "шпори" виграли лише три з останніх 16 єврокубкових матчів проти іспанських команд, а Атлетіко виграв у 10 із 14 двоматчевих протистоянь проти англійських клубів. Атлетіко виграв сім із останніх 11 матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а також відкривав рахунок у семи з останніх восьми ігор турніру.

Вже традиційно команда Дієго Сімеоне знову буде змушена обійтися без деяких важливих гравців через травми та дискваліфікації. Цього сезону склад далеко не ідеальний, і у команди безперечно є слабкі місця, оскільки "матрацники" переживають черговий перехідний період.

"Червоно-білі" підійдуть до цього матчу після перемоги над Хетафе (1:0) у суботу, і вони мали трохи більше часу на підготовку до другої гри, хоча час у дорозі, який, безсумнівно, спричиняє втому, також необхідно враховувати.

Якщо відверто, то якби Атлетіко не зміг вийти до чвертьфіналу з такою перевагою, це стало б однією з найбільших невдач в історії турніру, а у разі успіху їм доведеться зустрітися з Ньюкаслом чи своїм затятим суперником з Ла Ліги – Барселоною у чвертьфіналі.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Дієго Сімеоне. Так, на перемогу Атлетіко в основний час пропонується коефіцієнт 2.53, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 2.58. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.02.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс — Грей, Сарр — Тель, Сімонс, Коло Муані — Соланке.

Атлетіко Мадрид: Муссо — Пубіль, Ле Норман, Ганцко, Руджері — Сімеоне, Льоренте, Кардосо, Лукман — Грізманн, Альварес.

Не зіграють: Палінья, Бергвалль, Кудус, Одобер, Рішарлісон, Галлагер — Мендоса, Облак, Барріос.

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА