Ліга чемпіонів

Лісабон відповів північному клімату палкою підтримкою власної команди — і вона віддячила неймовірним камбеком.

Спортінг Лісабон оформив одну з найяскравіших ремонтад нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів, розгромивши Буде/Глімт у матчі-відповіді 1/8 фіналу з рахунком 5:0. Після поразки 0:3 у першій зустрічі португальський клуб зумів не лише відіграти відставання, а й вирвати перемогу за сумою двох матчів — 5:3.

Господарі з перших хвилин взяли гру під свій контроль і постійно тиснули на оборону суперника. Логічним підсумком цього став гол Гонсалу Інасіу на 34-й хвилині — захисник вдало замкнув подачу з кутового від Франсішку Трінкана.

Після перерви тиск Спортінга лише посилився. На 61-й хвилині Педру Гонсалвеш подвоїв перевагу, замкнувши передачу Луїса Суареса, а вже на 78-й сам Суарес реалізував пенальті, зрівнявши рахунок за сумою двох матчів і перевівши гру в овертайм.

У додатковий час лісабонці дотиснули суперника. На 92-й хвилині Максі Араухо вивів свою команду вперед у протистоянні, а вже у компенсований час другого екстратайму Рафаел Нел після передачі Даніела Браганси поставив крапку в матчі, зробивши рахунок розгромним.

Таким чином, Спортінг Лісабон здійснив неймовірний камбек і пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, тоді як казкова історія Буде/Глімта в турнірі завершилася на стадії 1/8 фіналу.

Спортінг Лісабон — Буде/Глімт 5:0 (перший матч — 0:3)

Голи: Інасіу, 34 Гонсалвеш, 61 Суарес, 78 (пен) Араухо, 92 Нел, 120+1

Спортінг Лісабон: Сілва — Фреснеда, Куарежма (Дебаст, 64), Інасіу, Араухо (Фає, 110) — Юльманн, Моріта (Сантуш, 68) — Катаму, Трінкан (Діоманде, 110), Гонсалвеш (Браганса, 68) — Суарес (Нел, 116)

Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Гуннерсен (Алісамі, 106), Бйоркан — Ев'єн (Бассі, 85), Берг, Фет (Аукленн, 90) — Бломберг (Дюбвік Мяяття, 85), Гег (Гелмерсен, 79), Гауге (Сальтнес, 79)

Попередження: Юльманн, Фреснеда, Сантуш — Бломберг, Гег, Бассі, Сальтнес