Ліга чемпіонів

Керманич Реала відреагував на заміну футболіста.

Напередодні мадридський Реал обіграв англійський Манчестер Сіті в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Перед початком другого тайму гості вдались до несподіваної заміни — через пошкодження воротар мадридців Тібо Куртуа поступився місцем у рамці українцю Андрію Луніну.

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Альваро Арбелоа прокоментував стан свого футболіста.

"Це був просто запобіжний захід. Сподіваюсь, він буде доступний у неділю. У Тібо був певний дискомфорт, і він хотів продовжити поєдинок, але не було потреби ризикувати.

У нас попереду дуже складний матч у неділю, і нам пощастило мати ще одного чудового воротаря, такого як Лунін. Я вітаю його з цим другим таймом, бо нелегко входити до такої гри", — заявив іспанський фахівець.

У наступному раунді мадридський Реал зіграє проти сильнішого з пари мюнхенської Баварії та бергамаської Аталанти.