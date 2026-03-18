Ліга чемпіонів

Голкіпер Манчестер Сіті прокоментував поразку від Реала.

Напередодні англійський Манчестер Сіті поступився мадридському Реалу в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

Після завершення гри воротар "містян" Джанлуїджі Доннарумма прокоментував виступ власної команди.

"Вилучення було вирішальним. Але футбол — він такий, складається з окремих епізодів, особливо в Лізі чемпіонів.

Я пишаюсь своїми товаришами по команді. Ми зіграли чудову гру і мали багато моментів. Якби було 11 проти 11, це була б зовсім інша гра.

Реал був кращим у дуелі за нас, бо вони просто забили більше голів, аніж ми. Я думаю, що кваліфікація вирішилась ще в першому матчі, після нього суперники відчували піднесення.

Ми повинні знати, як прийняти цю поразку належним чином. Попереду важливі ігри. Розчарування величезне, але починаючи з завтрашнього дня нам доведеться відновлюватись від цього, бо в неділю у нас вже матч за трофей, який ми повинні привезти додому.

Попереду ще так багато важливих ігор, як для клубу, так і для країни. Це будуть два вирішальні матчі для збірної, щоб Італія повернулась на чемпіонат світу. Сьогодні ми розчаровані, але ми повернемось ще сильнішими.

Перший гол у Мадриді? Усе сталось так швидко, що я спершу подумав, що маю створити якомога менше ризиків для команди та не привезти пенальті. Не було часу щось обмірковувати, і головним стало просто не нашкодити команді. Я багато дивився повторів після тієї гри, але своє рішення навряд чи б змінив.

Суперники занадто часто опиняються зі мною віч-на-віч, але це нормально, бо ми граємо з дещо високою лінією оборони. Це наш стиль гри, іноді це дає тобі переваги, а іноді — створює проблеми.

Якщо хтось не зіграє належним чином, то я опиняюсь у ситуації віч-на-віч із суперником. І якщо м'яч приходить йому на ногу ідеально, то мені до нього важко дістатись. На жаль, так було в цих двох іграх проти Реала.

Але ми не змінимо свою гру. Це принесло Сіті багато переваг упродовж багатьох останніх років. Хоча, дійсно, після поразки 0:3 у Мадриді все стало складніше", — заявив італійський фахівець.

У наступному матчі Манчестер Сіті зіграє проти лондонського Арсеналу у фіналі Кубка англійської ліги.