Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють англійський Ліверпуль та французький Парі Сен-Жермен.
14 квітня 2026, 21:13
Англійський Ліверпуль та французький Парі Сен-Жермен зіграють матч-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Енфілді.
Арне Слот, на тлі поразки в першій грі (0:2), використав із перших хвилин Ісака на вістрі атаки.
Луїс Енріке, у свою чергу, залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Ліверпуль: Мамардашвілі — Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер — Собослаї, Вірц, Екітіке — Ісак.
Запасні: Вудман, Місьцюр, Гомес, Салах, К’єза, Джонс, Гакпо, Робертсон, Ньйоні, Налло, Нгумоа.
ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Дуе, Дембеле, Кварацхелія.
Запасні: Шевальє, Марін, Бералдо, Забарний, Рамуш, Лі Кан Ін, Ернандес, Маюлю, Дро, Баркола, Мбає.
Гра ПСЖ — Ліверпуль почнеться о 22:00 за київським часом.