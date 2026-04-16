Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем прокоментував вилучення свого одноклубника Едуардо Камавінги в поєдинку-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

"Два порушення Камавінги, дві жовті — це смішно", — наводить слова англійського футболіста ESPN.

Нагадаємо, що після вилучення французького півзахисника "вершкові" пропустили два м'ячі та зазнали поразки з рахунком 3:4. Таким чином, мадридський гранд залишив Лігу чемпіонів, поступившись Баварії із загальним рахунком 4:6 за сумою двох зустрічей.

У межах 1/2 фіналу єврокубка мюнхенська команда поміряється силами з ПСЖ.