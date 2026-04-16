Ліга чемпіонів

Захисник Баварії заявив про неприйнятну поведінку гравця Реала під час чвертьфіналу.

Захисник Баварії Йосип Станішич заявив про конфлікт із центрбеком Реалу Антоніо Рюдігером під час матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА.

За словами хорвата, інцидент стався наприкінці першого тайму, перед голом Кіліана Мбаппе. Рюдігер, як стверджує Станішич, зіграв жорстко та дозволив собі образливі висловлювання:

"Він побачив, що я наближаюся, і просто врізався в мене. Раніше в таких випадках гру продовжували, а якщо ти втрачав м’яч — призначали штрафний. Можливо, суддя забув про це правило", — заявив Станішич.

Футболіст також наголосив, що поведінка суперника після епізоду була неприйнятною:

"Коли я лежав на землі, він сказав одне слово — і двічі. Ви можете запитати його самі. Можливо, він достатньо мужній, щоб це визнати", — додав захисник.

При цьому Станішич підкреслив, що не має наміру розпалювати конфлікт:

"Я не хочу ворожнечі й не сприймаю це особисто. Але така поведінка є неприйнятною — незалежно від того, знаєте ви один одного чи ні".

Нагадаємо, у матчі-відповіді Баварія перемогла Реал Мадрид з рахунком 4:3 і вийшла до півфіналу за сумою двох зустрічей. Наступним суперником мюнхенців стане ПСЖ.