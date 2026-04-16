Захисник Реала розкритикував рішення арбітра після драматичної поразки від Баварії в Лізі чемпіонів.

Захисник Реала Едер Мілітао прокоментував поразку команди від Баварії з рахунком 3:4 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, звернувши увагу на ключовий епізод зустрічі.

Бразилець залишився незадоволеним вилученням партнера по команді Едуардо Камавінга, яке суттєво вплинуло на хід гри. "Червона картка була несправедливою", — заявив Мілітао.

Нагадаємо, Камавінга отримав друге попередження на 86-й хвилині, залишивши мадридців у меншості в вирішальний момент матчу. Після цього Баварія змогла дотиснути суперника — голи Луїса Діаса та Майкла Олісе принесли мюнхенцям перемогу.

У півфіналі турніру німецький клуб зустрінеться з ПСЖ. Матч запланований на 28 квітня.