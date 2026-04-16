Керманич Спортінга прокоментував виліт із Ліги чемпіонів УЄФА.

Напередодні лісабонський Спортінг зіграв унічию проти лондонського Арсеналу у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та вилетів із єврокубків за сумою двох зустрічей.

Після завершення гри головний тренер "левів" Руй Боржеш прокоментував виступ власної команди.

"Не можу сказати, що це був болючий результат. Скоріше безмежна гордість за можливості команди, за її характер.

Загалом, у обох іграх, я думаю, ми були кращими за Арсенал, якщо вже казати відверто. Їм зрештою пощастило забити гол на Алваладе в кінці гри, що дозволило їм пройти далі. Але, вважаю, що ми були кращими, зважаючи на все, що ми зробили. Чіткі гольові моменти, характер, який ми продемонстрували в обох іграх.

Сьогодні, тут, на цьому стадіоні, у цій надзвичайній атмосфері. Я думаю, що наші вболівальники також були надзвичайними, вони були на тому ж рівні, що й у першій грі, як і завжди. Тому гордість — це правильне слово, щоб описати цей матч. Уся ця подорож, уся ця група, уся ця команда заслуговували на більше. Ми повинні піти з високо піднятою головою, щасливі за все, на що ми були здатні, і за силу та радість, які вони продемонстрували в грі.

Ми говоримо про надзвичайну лінію захисту Арсеналу. Наші атакувальні півзахисники, Луїс Суарес, зіграли дві чудові гри, виконали величезну роботу, не лише без м'яча, але й з м'ячем. Будучи постійно залученим у ці фізичні дуелі, полювання за м’ячем, вони був надзвичайними.

У Арсеналу є чудові гравці в лінії захисту, майстерні гравці, але навіть попри це, повторюю, у обох іграх найкращі можливості були у Спортінга, тому, ураховуючи нашу якість, нашу атакувальну силу, вони не створили так багато явних моментів в жодній з ігор, тому, чесно кажучи, я думаю, що не міг просити більшого від команди.

Повторюю, це безмежна гордість за все, на що вони були здатні. Я радий, я дуже радий. Звичайно, нам зараз сумно, бо ми дуже хотіли просуватись уперед і продовжувати творити історію для Спортінга, але настануть інші роки, і я впевнений, що Спортінг усе більше здобуває повагу, яку він уже заслужив упродовж цього сезону.

Сьогоднішня гра створює для нас відповідальність, бо тепер ми не можемо знижувати свій рівень, якщо хочемо повернутись і бути на тому рівні, у цьому змаганні, граючи проти найкращих команд віч-на-віч.

Ми також повинні зіграти чудову гру проти Бенфіки, важливу гру на нашому шляху до боротьби за національний титул. Ми досі в цій боротьбі, ми дійсно хочемо захистити його, і ми дійсно хочемо боротись до кінця. Але все це залежить від наступної гри", — заявив португальський фахівець.

У півфіналі лондонський Арсенал зіграє проти мадридського Атлетіко.