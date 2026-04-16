Ліга чемпіонів

Півзахисник Баварії прокоментував перемогу над Реалом.

Напередодні мюнхенська Баварія обіграла мадридський Реал у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та вийшла до наступного раунду.

Баварія — Реал Мадрид 4:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "Рекордмайстера" Александар Павлович прокоментував виступ власної команди.

"Рівень стресу сьогодні був надзвичайно високим. Але якщо кожна гра закінчуватиметься з таким підсумком, як сьогодні, то ми з радістю приймемо це навантаження.

Ключовим було те, щоб ми майже бездоганно виконували захисні дії у другому таймі. У нас була краща координація, більше контролю, у порівнянні з першою половиною, і в атаці ми грали так само добре, як завжди. Ось чому ми заслужили на перемогу.

Програвати вже через 35 секунд матчу — це, звичайно, не зовсім приємний момент, але саме в таких ситуаціях ви згуртовуєтесь як команда. Ми одразу добре відреагували, продовжували грати і не дали себе збити з пантелику — саме так і грає команда високого рівня.

Забити мій перший гол у Лізі чемпіонів у ворота Реала з усіх можливих команд — насправді не може бути нічого краще. Я був у захваті від того, що зміг зрівняти рахунок.

ПСЖ у півфіналі, очевидно, буде ще одним справді складним суперником. Усі знають, яка це команда. Суперактивна, можливо, одна з найактивніших команд зараз разом із нами. Ми з нетерпінням чекаємо цього і добре підготуємось", — заявив німецький виконавець.

У півфіналі мюнхенська Баварія зіграє проти французького Парі Сен-Жермен.