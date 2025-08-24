Ліга конференцій

Українцям довірили поєдинок між Віртусом та Брейдабліком.

Українська бригада арбітрів обслуговуватиме матч раунду плей-оф Ліги конференцій між Віртусом із Сан-Марино та ісландським Брейдабліком. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено Миколу Балакіна, якому допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш. Роль резервного арбітра отримав Денис Шурман.

За систему ВАР відповідатимуть Олексій Деревінський та Дмитро Панчишин.

Нагадаємо, матч Віртус — Брейдаблік відбудеться у четвер, 28 серпня, о 22:00. У першому матчі Брейдаблік відсвяткував перемогу з рахунком 2:1.

Раніше повідомлялося, що матчі-відповіді Шахтаря та Полісся у відборі Лізі конференцій обслужать бригади арбітрів з Іспанії.