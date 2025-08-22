Ліга конференцій

Матчі відбудуться у четвер, 28 серпня.

УЄФА оголосила суддівські бригади арбітрів, які обслуговуватимуть матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій.

Матч Серветт – Шахтар обслуговуватиме бригада арбітрів з Іспанії. Головним арбітром буде Гільєрмо Куадра Фернандес, якому допомагатимуть Гуаделупе Поррас Аюсо та Анхель Невадо. Роль резервного рефері отримав Матео Бускетс Феррер.

За систему ВАР відповідатиме Сезар Сото Градо та Мігель Анхель Ортіз Аріас.

До цього 41-річний іспанець не зустрічався з українськими клубами, але обслуговував матч Ліги націй між Україною та Чехією (1:1) у 2024 році.

Зустріч Фіорентина – Полісся також дісталася іспанським арбітрам на чолі з Ріккардо де Бургосом. Його асистентами будуть Ікер де Франціско та Асьєр Перес Де Мендіола. Резервним рефері призначено Адріана Кордеро.

За систему ВАР відповідатимуть Валентин Гомес та Хосе Луїс Мунуера.

39-річний де Бургос жодного разу не працював на матчах за участю українських клубів чи збірної України.

Матчі відбудуться у четвер, 28 серпня. Матч Полісся розпочнеться о 21:00 п Києву, а поєдинок Шахтаря – о 22:00.