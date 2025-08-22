Ліга Європи

Матч пройде 28 серпня у Польщі.

Матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи між київським Динамо та ізраїльським Маккабі Тель-Авів обслуговуватиме бригада арбітрів з Чорногорії. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено Ніколу Дабановича, якому допомагатимуть Владан Тодорович та Срдан Йованович. Роль резервного рефері виконає Мілош Бошкович.

За систему ВАР відповідатимуть німецькі рефері – Бенджамін Бранд та Патрік Ханслбауер.

До цього 43-річний чорногорець вже перетинався з українськими клубами, працюючи на матчах Ворскла – Спортінг (1:2) у Лізі Європи (2018), Динамо Київ – Маккабі Тель-Авів (2:0) та Наполі – Шахтар (1:2) у Юнацькій лізі УЄФА у 2015 та 2018 роках. Також він працював на матчі Ліги націй між збірними України та Словаччини (1:4) у 2018 році.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Маккабі Тель-Авів пройде у четвер, 28 серпня, о 21:00 за Києвом. У першій грі "біло-сині" поступилися з рахунком 1:3.