Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють кіпрська Омонія та Динамо Київ.

Кіпрська Омонія та Динамо Київ зіграють у Нікосії в четвертому турі Ліги конференцій УЄФА.

Геннінг Берг залучив до стартового складу

Олександр Шовковський, після поразки від ковалівського Колоса (1:2), використав із перших хвилин Караваєва та Тіаре в обороні, тоді як Михайленко та Рубчинський гратимуть у центрі поля, а Шола розташується ліворуч в атаці.

Омонія: Узохо — Масурас, Сімич, Агузуль, Кіцос — Евандро, Марич, Еракович — Андреу, Неофіту, Семеду.

Запасні: Фабіано, Кіріакідіс, Діонку, Кулібалі, Ейтінг, Йоветич, Хадзійовніс, Хаммас, Панайоту, Кусулос, Андреу, Константінідіс.



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Тіаре, Михавко — Піхальонок, Михайленко, Рубчинський — Кабаєв, Волошин, Шола.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Яцик, Буртник, Тимчик, Буяльський, Герреро, Дубінчак, Бленуце, Пономаренко.Гра Омонія — Динамо Київ почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.