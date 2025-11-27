Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють ірландський Шемрок Роверс та донецький Шахтар.

Ірландський Шемрок Роверс та донецький Шахтар зіграють у четвертому турі Ліги конференцій УЄФА в Дубліні.

Стівен Бредлі вирішив використати з перших хвилин Гранта та Гілі в центральній вісі, тоді як Геффні гратиме в атаці.

Арда Туран, після розгрому київської Оболоні (6:0), залучив до стартового складу Матвієнка та Азарові в обороні, тоді як Криськів, Назарина та Ізакі гратимуть у центрі поля, а Лукас та Еліас розташуються в атаці.

Шемрок Роверс: Макгінті — Клірі, Лопес, Грейс — Грант, Воттс, Ньюджент, Гілі, О’Салліван — Макговерн, Геффні.

Запасні: Стейсі, А. Нунан, Метьюз, Грін, Берк, Кевана, Кларк, Барретт, Меллі, М. Нунан.



Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові — Криськів, Назарина, Ізакі — Лукас, Еліас, Невертон.

Запасні: Фесюн, Твардовський, Марлон Сантос, Марлон Гомес, Егіналду, Педріньйо Азеведо, Глущенко, Бондаренко, Конопля, Очеретько, Мейрелліш, Фарина.



Гра Шемрок Роверс — Шахтар почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.