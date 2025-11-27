Ліга конференцій

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги конференцій, який відбудеться 27 листопада, розпочавшись о 19:45.

Українське Динамо Київ у рамках четвертого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 зустрінеться з кіпрською Омонією Нікосія, колишнім клубом одразу двох ексгравців "біло-синіх" (Артем Бєсєдін і Роман Безус).

[*] — положення в турнірній таблиці

ЧЕТВЕР, 27 ЛИСТОПАДА, 19:45. СТАДІОН ГСП, СТРОВОЛОС (КІПР). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РАДОСЛАВ ГІДЖЕНОВ (БОЛГАРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Київське Динамо починає нову еру разом із титульним партнером — GGBET. Їх об'єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Омонія до єврокубкової дуелі підходить на тлі втрати першої сходинки турнірної таблиці чемпіонату Кіпру. Минулої неділі колектив Геннінга Берга з рахунком 0:2 поступився Аполлону на виїзді, чим скористався Пафос, який раніше вибив із кваліфікації Ліги чемпіонів сьогоднішнього суперника клубу з Нікосії. Конкретно на внутрішній арені для Омонії нещодавня поразка була першою з кінця серпня.

У попередніх трьох турах Ліги конференцій клуб із Нікосії особливих успіхів не досягнув. Після очікуваної поразки від Майнца вдома (0:1) команда Берга на виїзді поділила очки з Дрітою й Лозанною (обидва — 1:1). Попереду в Омонії не надто легші поєдинки з Рапідом (В) і Ракувом (Д), тож вона сподіватиметься на якнайкращий результат із Динамо задля покращення своїх шансів на другий поспіль вихід до плей-оф ЛК.

Динамо ж перебуває в трохи кращій ситуації, хоча покращилася вона тільки туром раніше. На "сухі" поразки від Крістал Пелес (0:2 у Польщі) і Самсунспора (0:3 у Туреччині) колектив Олександра Шовковського відповів домашнім розгромом Зріньскі з рахунком 6:0. Перед матчами проти Фіорентини (В) і Ноа (Д) київське Динамо намагатиметься реабілітуватися за серпневу невдачу з іншим кіпрським клубом.

Прихильники команди Шовковського навряд чи готові прийняти поганий результат після трьох поспіль її поразок у чемпіонаті України. В УПЛ київський клуб іде аж сьомим, десятьма очками поступаючись Шахтарю, який турнірну таблицю очолює. Динамо є ще доводити своїм уболівальникам, однак Омонія явно спроможна сьогодні не тільки дати бій, але й набрати один заліковий бал.

Матч Динамо та Омонії вже незабаром. А отже, час обрати свою лінію! У цьому протистоянні експерти GGBET надають перевагу кіпріотам із коефіцієнтом 2,20*. А перемогу українців оцінюють в 3,07*. Вмикай поєдинок і тримай свою лінію разом із GGBET — титульним партнером "біло-синіх"!

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Геннінг Берг, головний тренер Омонії: "Ми з нетерпінням очікуємо на поєдинок із Динамо. Він дуже важливий, це матч проти хорошої команди, яка, як і ми, прагне дістатися наступного раунду. Зробимо все можливе, щоб нам це вдалося. Ми могли обіграти Дріту, а також забити більше одного гола Лозанні. Хочемо повернутися до нашого хорошого рівня й продовжувати вдосконалюватися".

Олександр Шовковський, головний тренер Динамо: "Дивилися багато матчів і відео, як працює Омонія, готувалися. Своїми ж результатами теж незадоволені й вважаємо, що за певних обставин усе могло бути інакше. Чудово розуміємо, що ця гра дуже важлива й для суперника, і для нас. Впевнений, що гравці вийдуть на поле з бажанням проявити свої найкращі якості, бажанням грати із серцем, душею, і зробити все для перемоги".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Омонія: Узохо — Діунку, Сімич, Панайоту, Хаммас — Марич, Еракович — Е. Андреу, Йоветич, Семеду — Ммаї

Динамо: Нещерет — Караваєв, Попов, Тіаре, Вівчаренко — Піхальонок, Михайленко, Буяльський — Волошин, Герреро, Огундана

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

* — коефіцієнти взяті із сайту GGBET.UA станом на 18:00 26 листопада й можуть змінюватися