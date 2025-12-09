Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 українське Динамо гостюватиме в італійської Фіорентини.

Поєдинок відбудеться в четвер, 11 грудня, на Стадіо Артеміо Франкі у Флоренції, Італія. Початок — о 19:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Паоло Ванолі. Так, на перемогу Фіорентини можна поставити з коефіцієнтом 1.45, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 6.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.94.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Фіорентина: -1,25", представлений показником 1.94.

Коефіцієнтом 2.36 оцінена ймовірність "сухої" перемоги Фіорентини.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Фіорентини й тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 1.84.

Слідкуйте за матчем Фіорентина — Динамо на Football.ua.