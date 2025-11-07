Ліга конференцій

Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Брейдабліком.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги конференцій проти ісландського Брейдабліка (2:0).

"Насамперед хочу привітати своїх гравців. Усі перемоги у Європі важливі для мене, тому зараз я дуже щасливий. Що стосується позитивних моментів у матчі: на полі було багато молодих футболістів, ми контролювали гру так, як хотіли, та впливали на її перебіг, добре володіли м’ячем, демонстрували терпіння, відданість нашій системі та гарну реакцію. Ми поставилися до гри дуже серйозно – і це було надзвичайно важливо для нас. Футболістам, які довгий час не виходили на поле, доводиться нелегко. Щодо негативних моментів і того, що можна покращити: ми можемо додати більше креативу у фінальній третині, краще діяти один на один, покращити перші дотики й забігання. Ми можемо бути більш рішучими у третій зоні, але, звісно, це нелегко. Я дуже радий перемозі і хочу ще раз привітати свою команду та гравців.

Я вже говорив про ті аспекти, якими я задоволений, і ті, якими незадоволений. Щодо реакції, контролю гри – я задоволений. Але деякі наші рішення в атаці потребують покращення. Це стосується перших дотиків та ситуацій сам на сам. Я не думаю, що деяким гравцям бракує мотивації, бо, як я вже казав, це нелегко. Ця команда раніше грала єврокубкові матчі перед 40–50 тисячами глядачів, а зараз грає перед 1–2 тисячами. Незалежно від усього, футбол красивий саме з уболівальниками, бо коли ти дуже втомлений, іноді потрібні фанати, щоб підштовхнути тебе. Тому я вважаю, що найменше, чим я можу дорікати своїм гравцям, так це відсутністю мотивації.

Звісно, уболівальники для нас надзвичайно важливі. У футбол грають для фанатів. І коли у нас максимальна кількість вболівальників, то ми максимально щасливі. Нам потрібні й їхня кількість, й їхня присутність, адже ця команда може пройти весь шлях у Лізі конференцій УЄФА. І коли ми граємо домашні матчі, ми справді повинні відчувати домашню підтримку. Тому нам дуже потрібні наші вболівальники.

Чемпіонат України дуже складний. Усі матчі важливі, і ми підходимо до кожної гри як до фіналу. Ідемо від гри до гри. Наразі для нас, у всіх аспектах життя, найважливішим є поєдинок з Полтавою. Ми також знаємо про їхню ситуацію та позицію. І вважаємо, що вони не змогли повернути той рівень гри, який демонстрували в багатьох матчах з точки зору результату. Тому ми виявимо їм найбільшу повагу, водночас проведемо дуже агресивну гру з контролем м’яча", — наводить слова Турана прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Брейдаблік.