Ліга конференцій

Каміль Пйонтковські поділився своїми думками після гри з Шахтарем.

Захисник польської Легії Каміль Пйонтковські прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги конференцій проти донецького Шахтаря (2:1).

"Цей матч безперечно має зміцнити нашу впевненість. Ми задоволені перемогою і тим, як ми її здобули. Це згуртує нас ще більше. Останнім часом усім довелося нелегко, і вболівальникам, і нам. Тому я радий і пишаюся командою — ми чудово попрацювали. Ми виклалися на поле на всі сто.

Ми мали три поразки поспіль, але це футбол. Ми точно не хотіли програвати, навпаки. Ми раді повернутись на переможний шлях. Це найголовніше для нас.

Шахтар – дуже хороша команда, яка блискуче рухає м'яч. Ми чекали на свої моменти, але зберігали спокій. Як команда, ми грали компактно, оборонялися та атакували разом, і саме тому ми виграли.

Думаю, ми подбаємо про те, щоб тренер відсвяткував перемогу після фінального свистка. Ми всі команда, і основний склад, і запасні. Радий, що гравці на лаві запасних також викладаються на всі 120%. Це дуже важливо для нас, тому що ми хочемо перемагати у кожному матчі", — наводить слова Пйонтковські прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Легія.