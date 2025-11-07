Ліга конференцій

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з Брейдабліком.

Півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги конференцій проти Брейдабліка (2:0).

"В нас є час відпочити і є все для необхідного відновлення, тому я не сказав би, що є якась фізична втома. В нас один склад грає, другий склад грає, тренер дає всім пограти. Тому я вважаю, що ми перебуваємо в доброму фізичному стані, попри те, що в нас дуже багато ігор. Ми готувалися до цього, ми знали це ще з літа, тому в нас була хороша підготовка. Також зараз тренувальний процес фізично непоганий, тому ми всі в гарному фізичному стані.

Постійна ротація показує тільки те, що тренер довіряє кожному гравцю, хто в нього є. Як бачите, з Легією вийшов неочікуваний, можливо, для когось склад. Постійно в нас є якась ротація, постійно грають різні футболісти. Тому це показує тільки одне – що тренер нам довіряє", — наводить слова Назарини прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Брейдаблік.