Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій УЄФА, що відбувся 6 листопада 2025 року.
Шахтар — Брейдаблік, Getty Images
07 листопада 2025, 07:30
Донецький Шахтар у матчі третього туру основного етапу Ліги конференцій на "своєму полі" обіграв ісландський Брейдаблік (2:0).
Команда Арди Турана відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 28 хвилині результативним ударом відзначився Артем Бондаренко.
Потім на 65 хвилині перевагу "гірників" подвоїв Кауан Еліас.
Після трьох турів Шахтар набрав шість очок і посідає десяте місце у таблиці Ліги конференцій, а у Брейдабліка один бал та 32 позиція.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Брейдаблік у рамках третього туру Ліги конференцій УЄФА-2025/26:
Шахтар — Брейдаблік 2:0
Голи: Бондаренко, 28, Еліас, 65.
Шахтар: Різник — Вінісіус, Грам, Бондар, Азарові — Бондаренко (Глущенко, 68), Назарина, Ізакі — Лукас, Еліас, Мейрелліш.
Брейдаблік: Ейнарссон — Вальгейрссон, Оррасон, Маргейрссон, Йоунссон — Гюннлейгссон (Стейндорсон, 69), Лудвікссон (Гадльссон, 79), А. Йоунссон (Ейнарссон, 62) — Торстейнссон, Ульфарссон (Б’ярнасон), Інгварссон (Оумарссон, 63).
Попередження: Ейнарссон.