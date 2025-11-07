Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій УЄФА, що відбувся 6 листопада 2025 року.

Донецький Шахтар у матчі третього туру основного етапу Ліги конференцій на "своєму полі" обіграв ісландський Брейдаблік (2:0).

Команда Арди Турана відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 28 хвилині результативним ударом відзначився Артем Бондаренко.

Потім на 65 хвилині перевагу "гірників" подвоїв Кауан Еліас.

Після трьох турів Шахтар набрав шість очок і посідає десяте місце у таблиці Ліги конференцій, а у Брейдабліка один бал та 32 позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Брейдаблік у рамках третього туру Ліги конференцій УЄФА-2025/26:

Шахтар — Брейдаблік 2:0

Голи: Бондаренко, 28, Еліас, 65.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Грам, Бондар, Азарові — Бондаренко (Глущенко, 68), Назарина, Ізакі — Лукас, Еліас, Мейрелліш.

Брейдаблік: Ейнарссон — Вальгейрссон, Оррасон, Маргейрссон, Йоунссон — Гюннлейгссон (Стейндорсон, 69), Лудвікссон (Гадльссон, 79), А. Йоунссон (Ейнарссон, 62) — Торстейнссон, Ульфарссон (Б’ярнасон), Інгварссон (Оумарссон, 63).

Попередження: Ейнарссон.