Рафал Августиняк поділився своїми емоціями після гри з "гірниками".

Півзахисник польської Легії Рафал Августиняк прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги конференцій проти донецького Шахтаря (2:1).

"Я дуже радий, що ми перемогли. Останнім часом нам довелося нелегко. Але в Кракові ми показали, що у нас є характер, що ми можемо боротися і перемагати. Сподіваюся, тепер ми зможемо перенести свій настрій на інші матчі, і цей матч стане для нас проривом. Не знаю, який гол був кращий. Напевно, другий, бо я ніколи раніше не забивав зі штрафного. Коли я бив, я хотів просто влучити, і м'яч залетів у ворота.

Ми знали, що Шахтар добре грає між лініями, і футболісти швидко рухаються між зонами. Ми намагалися здивувати українців, хоч – особливо у другому таймі – це не завжди виходило. Нам потрібно попрацювати над пресингом. Він не завжди виходить так, як хотілося б. Те, що ми змогли відібрати м'яч у такої команди, як Шахтар – гарний знак. Якщо ми можемо так грати в Європі, то й вдома маємо показати, що вміємо боротися і перемагати. Це найголовніше.

Радість уболівальників після переможного голу була величезною. Мені подобається спілкуватись з ними саме так, а не так, як після минулого матчу. Сподіваюся, у майбутньому таких моментів буде більше", — наводить слова Августиняка прес-служба клубу.

