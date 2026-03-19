Ліга конференцій

Визначилися перші чвертьфіналісти єврокубкового турніру.

У середу, 19 березня, відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій. Вони визначили чотирьох учасників чвертьфіналу турніру.

Ракув прикро поступився Фіорентині в Італії в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій, пропустивши вирішальний гол у компенсований час. Загальний рахунок залишав полякам хороші шанси на прохід, адже для відновлення рівності їм вистачало одного гола.

Другий тайм залишався доволі рівним, і надію Ракуву подарував Струський, який на 46-й хвилині реалізував проникний пас і пробив під ближню стійку – 1:0. Однак Фіорентина відповіла – на 69-й хвилині Н'дур пробив із-за меж штрафного, і м’яч, рикошетом від захисника, влетів у лівий кут – 1:1.

Поляки намагалися переломити хід матчу і навіть претендували на пенальті, проте у компенсований час пропустили другий м’яч. Голкіпер пішов на кутовий, який завершився відскоком і ударом Понграчича з власної половини – м’яч закотився у порожні ворота. 2:1 на користь Фіорентини.

Ракув – Фіорентина 1:2 (перший матч – 1:2)

Голи: Струський, 46 – Н'Дур, 69, Понграчич, 90+8

Словенський клуб намагався здійснити камбек після домашньої поразки 0:4, але зумів лише частково скоротити відставання.

У стартові хвилини Цельє відкрив рахунок вже на 13-й хвилині, а на 42-й Пожег Ванцаш скоротив відставання до двох голів. Якщо б гості забили ще раз, греки могли б опинитися під серйозним тиском.

Втім, у другому таймі АЕК контролював гру і дозволив словенцям здійснити лише один удар по воротах. Попри перемогу в матчі-відповіді, Цельє вилетів за підсумками двох поєдинків з рахунком 4:2.

АЕК – Цельє 0:2 (перший матч – 4:0)

Голи: Йосіфов, 13, Пожег, 42

Німецький клуб Майнц очікувано здобув перемогу над Сігмою Оломоуц у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій.

У першому таймі чехи втримали свої ворота на замку, хоча Майнц суттєво переважав за статистикою: 15 ударів проти 6 та 27 дотиків у штрафному проти 5 у гостей. Після перерви ситуація змінилася – вже на 46-й хвилині Пош замкнув навіс Небеля і відправив м’яч під дальню стійку – 1:0.

У середині другого тайму Сігма залишилася в меншості, а на 82-й хвилині Дані Да Коста організував точний простріл на Зібу, який зробив рахунок 2:0. Саме з цим результатом матч і завершився.

Майнц 05 – Сігма Оломоуц 2:0 (перший матч – 0:0)

Голи: Пош, 46, Зіб, 82

Протистояння між АЕК Ларнака та Крістал Пелас стало одним з найінтригуючих у 1/8 фіналу Ліги конференцій, адже перший матч завершився сухою нічиєю. Уже з перших хвилин відповіді англійці додали темпу. На 14-й хвилині Сарр відкрив рахунок, скориставшись вільною зоною та пробивши низом у ворота – 1:0. Менш ніж за десять хвилин Ісмаїла міг оформити дубль, проте арбітри скасували взяття воріт через офсайд.

У другому таймі АЕК Ларнака зрівняла рахунок: Саборіт реалізував момент після кутового – 1:1. Однак через 11 хвилин він отримав другу жовту картку та залишив команду в меншості, перетворившись з героя на антигероя. Попри це кіпріоти втримали нічийний рахунок до кінця основного часу.

У додатковий час Сарр оформив свій дубль на 99-й хвилині, пробивши по воротах суперника та забезпечивши Крістал Пелас перемогу та вихід у чвертьфінал Ліги конференцій. Наприкінці компенсованого часу АЕК залишився у дев’ятьох гравців, але на підсумок гри це не вплинуло.

АЕК Ларнака – Крістал Пелас 1:2 (перша гра – 0:0)

Гол: Саборіт, 63 – Сарр, 14, 99