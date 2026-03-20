Ліга конференцій

Головний тренер лондонського клубу поділився емоціями після важкої перемоги над АЕК Ларнака у екстра-таймі та розповів про плани підготовки до протистояння з італійською Фіорентиною.

Головний тренер Крістал Пелас Олівер Гласнер високо оцінив вихід своєї команди до чвертьфіналу Ліги конференцій, назвавши це величезним досягненням для клубу. Путівку до наступного етапу турніру Орлам забезпечила важка перемога над кіпрським АЕК Ларнака. Переможний м'яч у екстра-таймі забив Ісмаїла Сарр, зафіксувавши підсумковий рахунок 2:1 (з аналогічним результатом лондонці виграли й за сумою двох матчів).

При цьому суперник завершував поєдинок удев'ятьох. В інтерв'ю для TNT Sports австрійський фахівець зізнався, що хоч і задоволений проходом далі, команда сама створила собі зайві проблеми на полі.

"Схоже, що в деяких іграх ми самі собі створюємо труднощі. На мою думку, після забитого голу та повного контролю гри ми просто дали їм шанс і погано відзахищалися у тому епізоді. Не можна так помилятися, бо тоді стадіон і глядачі одразу повертаються у гру. Але я думаю, що реакція команди була чудовою: ми грали вперед, посилили тиск і могли вирішити долю матчу набагато раніше, адже мали багато моментів наприкінці", — зазначив Гласнер.

Тренер також прокоментував нервовий епізод зі стандартом, коли суддя ледь не зафіксував порушення правил:

"Суддя подумав, що це гра рукою, але, на щастя, це був просто удар по стегну Жана-Філіпа Матети. У будь-якому разі, грати у чвертьфіналі європейських змагань — це величезне досягнення для Крістал Пелас", — заявив тренер.

Наступним суперником лондонців стане італійська Фіорентина, яка вже двічі була фіналістом Ліги конференцій. Перший матч відбудеться 9 квітня на стадіоні Селхерст Парк. Перед цим на Орлів чекаєтритижнева міжнародна пауза, яку тренерський штаб планує використати з максимальною користю.

"Ми з нетерпінням чекаємо на цю гру. У нас буде кілька вихідних, багато гравців поїдуть до своїх національних збірних. Потім ми зберемося і проведемо товариський матч, щоб не збитися з ігрового ритму, і тоді все буде добре", — розповів план дій тренер.

Також Гласнер додав, що очікує на швидке повернення Едді Нкетіа. За словами наставника, допомога кожного гравця зараз критично важлива, оскільки на команду чекає дуже щільний графік до кінця сезону, а європейська подорож Крістал Пелас продовжується.