Донецький Шахтар пробився до чвертьфіналу Ліги конференцій, попри валідольну поразку в номінально домашньому матчі-відповіді проти познанського Леха (1:2). Завдяки впевненій виїзній перемозі у першій грі (3:1), українська команда здобула путівку в наступний раунд за сумою двох зустрічей.

Головний тренер гірників Арда Туран після фінального свистка не приховував змішаних емоцій: він різко розкритикував якість гри своєї команди, але відзначив характер молодих футболістів. Наставник зізнався, що малюнок гри, особливо до перерви, його абсолютно не влаштував. Команда припускалася помилок при виході з оборони та не забезпечила належного пресингу.

"Рівень сьогоднішнього матчу робить мене нещасним, оскільки це не те, як я хочу бачити стиль нашого футболу. Нам бракувало високого пресингу. Зазвичай ми виходимо з оборони у формації 3-1-6, проте якщо ви виконуєте бодай щось неправильно, ви страждаєте. Отримуєте контратаки та забігання за спини. Наші вінгери дали недостатньо пресингувальних дій, тому ми намагалися перебудуватися на 3-2-5. Але в такій формації Назарина, Очеретько та Марлон Сантос були занадто статичними. Ми не створювали ризикових передач і були занадто передбачуваними", — розібрав гру фахівець.

Попри незадоволення стилем, Арда Туран підкреслив, що цей матч став надзвичайно важливим ментальним тестом для його підопічних. Зберегти перевагу після 3:1 у першому матчі виявилося непростим психологічним завданням.

"Я надзвичайно пишаюся тим, що ми зуміли пройти далі. Щира радість хлопців у роздягальні свідчить про багато що. У нас дуже молода команда, і це було важливим випробуванням для їхньої ментальної готовності зустрічатися з таким тиском. Це буде чудовий плацдарм для вивчення помилок та покращення нашої ментальності", — зазначив тренер.

У чвертьфіналі турніру на донеччан чекає нідерландський АЗ Алкмар. Наставник Шахтаря очікує надзвичайно складного протистояння з командою, яка любить позиційний футбол і контроль м'яча, проте ставить перед собою та клубом максимальні цілі.

"Ми хочемо демонструвати наш малюнок футболу, який приваблює око вболівальника. Моєю основною метою є зробити українських дітей щасливими. З самого початку я наголосив, що можливість досягнути фіналу Ліги конференцій була б для нас надзвичайною мрією. Ми хочемо йти до неї крок за кроком, і я був би дуже щасливий подарувати українським дітям та вболівальникам цю мрію", — резюмував Туран.

Матчі відбудуться 9 та 16 квітня. Перший матч буде "домашнім" для команди Арди.