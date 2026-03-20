Ліга конференцій

Головний тренер донецького клубу проаналізував поразку від польського Леха, різко вказав на тактичні помилки своїх підопічних та поділився амбітними очікуваннями від чвертьфіналу Ліги конференцій проти АЗ Алкмар.

Донецький Шахтар пробився до чвертьфіналу Ліги конференцій, попри валідольну поразку в номінально домашньому матчі-відповіді проти познанського Леха (1:2). Завдяки впевненій виїзній перемозі у першій грі (3:1), українська команда здобула путівку в наступний раунд за сумою двох зустрічей.

Головний тренер гірників Арда Туран після фінального свистка не приховував змішаних емоцій: він різко розкритикував якість гри своєї команди, але відзначив характер молодих футболістів. Наставник зізнався, що малюнок гри, особливо до перерви, його абсолютно не влаштував. Команда припускалася помилок при виході з оборони та не забезпечила належного пресингу.

"Рівень сьогоднішнього матчу робить мене нещасним, оскільки це не те, як я хочу бачити стиль нашого футболу. Нам бракувало високого пресингу. Зазвичай ми виходимо з оборони у формації 3-1-6, проте якщо ви виконуєте бодай щось неправильно, ви страждаєте. Отримуєте контратаки та забігання за спини. Наші вінгери дали недостатньо пресингувальних дій, тому ми намагалися перебудуватися на 3-2-5. Але в такій формації Назарина, Очеретько та Марлон Сантос були занадто статичними. Ми не створювали ризикових передач і були занадто передбачуваними", — розібрав гру фахівець.

Попри незадоволення стилем, Арда Туран підкреслив, що цей матч став надзвичайно важливим ментальним тестом для його підопічних. Зберегти перевагу після 3:1 у першому матчі виявилося непростим психологічним завданням.

"Я надзвичайно пишаюся тим, що ми зуміли пройти далі. Щира радість хлопців у роздягальні свідчить про багато що. У нас дуже молода команда, і це було важливим випробуванням для їхньої ментальної готовності зустрічатися з таким тиском. Це буде чудовий плацдарм для вивчення помилок та покращення нашої ментальності", — зазначив тренер.

У чвертьфіналі турніру на донеччан чекає нідерландський АЗ Алкмар. Наставник Шахтаря очікує надзвичайно складного протистояння з командою, яка любить позиційний футбол і контроль м'яча, проте ставить перед собою та клубом максимальні цілі.

"Ми хочемо демонструвати наш малюнок футболу, який приваблює око вболівальника. Моєю основною метою є зробити українських дітей щасливими. З самого початку я наголосив, що можливість досягнути фіналу Ліги конференцій була б для нас надзвичайною мрією. Ми хочемо йти до неї крок за кроком, і я був би дуже щасливий подарувати українським дітям та вболівальникам цю мрію", — резюмував Туран.

Матчі відбудуться 9 та 16 квітня. Перший матч буде "домашнім" для команди Арди.