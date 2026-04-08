Головний тренер Шахтаря Арда Туран провів пресконференцію перед першим матчем 1/4 фіналу Ліги конференцій проти АЗ Алкмар.

Туран висловив співчуття родині Мірчі Луческу:

"Мої співчуття родині дорогого Мірчі Луческу. Він був хорошим учителем як для мене, так і для українського та турецького футболу. Для моєї країни він був дуже важливою персоною. Те, чого він навчав, що показував у футболі, та спадщина, яку він залишив, завжди будуть з нами".

Про суперника та підготовку до матчу:

"АЗ Алкмар – це чудова команда, яка красиво грає. Найнебезпечніші суперники в футболі – це клуби з ігровою культурою, а не ті, чиї результати постійно змінюються. Вони можуть забивати голи по-різному, люблять володіти м’ячем і мають кваліфікованих футболістів. Завтра на нас чекає дуже серйозний опонент. Ми маємо грати з обох сторін – і в обороні, і в атаці. Це чвертьфінал, і АЗ Алкмар – суперник гідний цієї стадії. Ми поважаємо їхню ігрову культуру, але знаємо, хто ми – Шахтар. Не ховаючись за виправданнями, намагатимемося зіграти якісно й зробити все якнайкраще".

Про стан Проспера:

"Обах зараз не в дуже доброму стані".

Про пріоритети в турнірах та підхід до матчу:

"Зараз думаємо лише про один матч – той, що буде завтра. Це дуже важлива гра для нас, великий виклик. Якщо ми будемо думати про щось інше, суперник переможе. Тому дивимося лише на наступний матч".

Про перебування в Кракові:

"Маємо дуже добрі відносини з усіма в Кракові, щиро дякуємо Польщі та мешканцям міста за гостинність. У нас триває війна, і життя має багато обмежень. Не завжди можна виходити на вулицю, є проблеми з подорожами та перетином кордону. Ми хочемо дати трохи щастя тим, хто залишився в Україні".

Про шанси Шахтаря в турнірі:

"У нас шанси такі самі, як у всіх інших команд".

Номінально "домашній" матч для Шахтаря пройде у польському Кракові на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у четвер, 9 квітня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Шахтар пройшов Лех у 1/8 фіналу та фінішував на підсумковій 6-й позиції у груповому етапі Ліги конференцій, набравши 13 очок у шести турах.