Пятый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА порадовал своей результативностью, однако представители союза все равно сумели среди прочих выдели четверку лучших точных ударов, после чего выдвинули их в качестве кандидатов на звание Лучшего гола тура.

В число претендентов попали точные удары нападающего каталонской Барселоны Антуана Гризманна в матче против венгерского Ференцвароша, защитника датского Мидтьюлланда Александра Шольца в игре против бергамаской Аталанты, полузащитника Истанбул Башакшехир Ирфана Кахведжи в противостоянии против РБ Лейпциг, а полузащитника греческого Олимпиакоса Мохамеда Камара в ворота Марселя.

Проголосовать за понравившийся точный удар можно в нашем опросе, размещенном ниже или на официальном сайте УЕФА.

 

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