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Четыре лучших взятия ворот, по мнению организаторов, ожидают голосов от зрителей.

Пятый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА порадовал своей результативностью, однако представители союза все равно сумели среди прочих выдели четверку лучших точных ударов, после чего выдвинули их в качестве кандидатов на звание Лучшего гола тура.

В число претендентов попали точные удары нападающего каталонской Барселоны Антуана Гризманна в матче против венгерского Ференцвароша, защитника датского Мидтьюлланда Александра Шольца в игре против бергамаской Аталанты, полузащитника Истанбул Башакшехир Ирфана Кахведжи в противостоянии против РБ Лейпциг, а полузащитника греческого Олимпиакоса Мохамеда Камара в ворота Марселя.

Проголосовать за понравившийся точный удар можно в нашем опросе, размещенном ниже или на официальном сайте УЕФА.

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