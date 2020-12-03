Четыре лучших взятия ворот, по мнению организаторов, ожидают голосов от зрителей.
Момент с голом Александра Шольца (Мидтьюлланд), Getty Images
03 декабря 2020, 08:49
Пятый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА порадовал своей результативностью, однако представители союза все равно сумели среди прочих выдели четверку лучших точных ударов, после чего выдвинули их в качестве кандидатов на звание Лучшего гола тура.
В число претендентов попали точные удары нападающего каталонской Барселоны Антуана Гризманна в матче против венгерского Ференцвароша, защитника датского Мидтьюлланда Александра Шольца в игре против бергамаской Аталанты, полузащитника Истанбул Башакшехир Ирфана Кахведжи в противостоянии против РБ Лейпциг, а полузащитника греческого Олимпиакоса Мохамеда Камара в ворота Марселя.
Проголосовать за понравившийся точный удар можно в нашем опросе, размещенном ниже или на официальном сайте УЕФА.
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