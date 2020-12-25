Другое

Шейх Хамад бин Халифа бин Ахмед Аль-Тани объяснил участие сборной Катара в европейском отборе к ЧМ-2022.

Несмотря на то, что сборная Катара, как хозяйка финального турнира ЧМ-2022, свободна от отборочных матчей, участие в европейской квалификации пойдет на пользу команде — считает президент федерации футбола страны.

"Сборная Катара добилась заметных успехов в последние годы, в том числе и впервые в своей истории стала чемпионом Азии, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом, – цитирует AS Шейха Хамада бин Халифа бин Ахмеда Аль-Тани. – Мы хотим перенять все лучшее у всех континентов".

"Именно поэтому мы решили участвовать в отборочном турнире в Европе. Ранее наша сборная уже выступала на Копа Америка-2019 и выступит на турнире в 2021 году. Также мы сыграем на Золотом Кубке КОНКАКАФ — главном турнире Северной и Центральной Америки".

"Чемпионат мира в Катаре — невероятно важное событие для страны, и мы стремимся к тому, чтобы сборная выглядела достойно на этом турнире".

УЕФА включила сборную Катара в группу А, где выступят Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург и Азербайджан. Выступать чемпионы Азии будут вне конкурса и все «домашние» матчи проведут на полях соперников.

Ранее Football.ua собрал самую важную информацию о ЧМ-2022.