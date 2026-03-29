41-річний лідер команди.
29 березня 2026, 23:05
Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью висловився про нічийний результат у матчі Португалія — Мексика.
"Без Роналду Португалія виглядає пересічною командою. Люди постійно просять нас не викликати його. Що ж, він не грав і ви бачили результат. Жодної загрози, ніякого страху у суперника. Просто команда під тиском Мексики.
Коли Роналду на полі, суперник виявляє обережність. Без нього вони взагалі не замислюються", – сказав Моурінью.
У поточному сезоні Кріштіану Роналду відіграв за Ан-Наср 26 матчів, забив 22 голи та віддав чотири результативні передачі.