ГОЛОВНІ НОВИНИ
🔸 Зеленський та премʼєр-міністр Болгарії Андрей Гюров підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки щонайменше на 10 років. На території країн будуть створені спільні виробництва, а також відбуватимуться спільні навчання. Також Україна та Болгарія взаємодіятимуть у сферах розвідки та безпеки. Як пише "Суспільне", угода також передбачає долучення Болгарії до програми PURL щодо підтримки ППО для України та підтримку вступу України до ЄС
🔸 Єврокомісія затвердила програму EDIP на суму €1,5 млрд для посилення оборонної промисловості ЄС у співпраці з Україною. Як зазначається, понад 700 мільйонів євро піде на збільшення обсягів виробництва ключових оборонних компонентів — систем протидії дронам, боєприпасів і ракет.
🔸 Постійний представник Ірану в ООН звинуватив Україну в "активній участі" у війні на боці США. Міністерство закордонних справ України заперечило ці закиди.
"Як зрозуміти, чи бреше представник іранського режиму? Якщо його губи рухаються — значить, бреше", — написав речник МЗС Георгій Тихий. Він наголосив, що з 2022 року Україну атакувало майже 60 тисяч дронів, які Іран передав росії, але жоден український дрон ніколи не влучив в Іран
🔸 Україна та Болгарія цього літа планують запустити тестове залізничне сполучення між країнами через Румунію. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба після зустрічі із міністром транспорту та звʼязку Болгарії Корманом Ісмаїловим
🔸 Дональд Трамп погрожує Ірану нищівними ударами по енергетичних об’єктах, якщо Тегеран не укладе угоду зі США. Про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social. Трамп написав, що США "ведуть серйозні дискусії" з теперішнім керівництвом Ірану щодо припинення війни. Він також назвав нове керівництво "більш розумним" і відзначив, що уже вдалося "досягнути великого прогресу"
Підбірка новин: hromadske
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Загалом від початку цієї доби відбулося 120 бойових зіткнень.
Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.
Противник завдав 50 авіаційних ударів – скинув 162 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4663 дрони-камікадзе та здійснив 2853 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог один раз атакував позиції наших захисників, крім того здійснив 86 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів, Стариця, Вовчанськ та у бік Хатнього.
На Куп’янському напрямку наші захисники відбивали десять ворожих штурмів у бік населених пунктів Новоосинове, Курилівка, Піщане та Куп’янськ. Чотири боєзіткнення ще тривають.
На Лиманському напрямку триває одне боєзіткнення з ворогом в районі Новоєгорівки.
На Слов’янському напрямку українські воїни відбили чотири штурми окупантів у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Закітне.
На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Іванопілля, Новопавлівка, Степанівка, Софіївка. Одне боєзіткнення триває донині.
На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке. Одне боєзіткнення триває.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 65 окупантів та 29 – поранено; знищено чотири одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога, два пункти управління, пошкоджено танк, 35 укриттів піхоти, чотири артилерійські системи та одиницю автомобільної техніки. Знищено або подавлено 157 безпілотних літальних апаратів різних типів.
На Олександрівському напрямку окупанти вісім разів намагалися покращити своє положення, атакуючи в районі Березового, Калинівського та у бік Олександрограду й Вербового. Під ворожими авіаударами опинилися Гаврилівка та Лісне.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у районах Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Староукраїнка й Залізничне. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Новоселівка, Широке, Чарівне. Наразі триває одне боєзіткнення.
На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Оріхову та Малій Токмачці.
На Придніпровському напрямку штурмових дій ворога не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Бажаю здоров’я!
Сьогодні вже вдома, в Україні, це був дуже корисний візит у регіон Близького Сходу, у регіон Затоки. Відчувається, яке хороше ставлення до України, до наших воїнів, до нашого досвіду. Висока повага до України – я вдячний за це лідерам, є загальне бачення країн регіону працювати разом із нашою державою, із нашим захистом разом із нашими експертами. Безпека та відновлення стабільності – це перший пріоритет для всіх. І кожен із народів заслуговує жити в мирі. Зараз уже є домовленості, це історичні домовленості: Україна та Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Катар. Ми працюємо також із Йорданією та Кувейтом.
Зараз у регіоні – Рустем Умєров, він продовжує перемовини на політичному рівні, сьогодні мені він доповідав. Є вже також додаткові запити від Бахрейну та Оману. І для України це не тільки питання престижу та поваги до нашого народу. Це питання цілком конкретне та практичне – ми експортуємо нашу систему захисту, вміння наших воїнів, знання, які є в нашої держави. І від цих держав – від наших партнерів – ми розраховуємо на відповідну безпекову взаємодію. Ми вже домовилися про можливості посилити ППО, про спільний розвиток оборонних виробництв і також про енергетичну співпрацю. І це стосується, зокрема, дизеля та інших речей, які необхідні нам зараз.
Провів сьогодні також Ставку – передусім про протиповітряну оборону. Детально розібрали ситуацію по виконанню контрактів і по закупівлях усього, що необхідно. Це не тільки по протидії балістиці – це й по фронтовій ППО, по ракетах проти дронів, також по перехоплювачах. Усе буде забезпечено. Ми працюємо, щоб наше українське виробництво змогло вийти на такий рівень, коли необхідні компоненти системи протиповітряної оборони будуть у нас – усі, включно з антибалістичними. Ми працюємо щодо цього з кількома країнами – деталі зараз іще зарано розкривати. Але потрібне найголовніше – ліцензії для нас, локалізація у нас, результати у нас, в Україні. Це глобальна мета, ми продовжуємо заради цього працювати.
І ще одне. Буде на цьому тижні ще багато роботи, багато міжнародної роботи з нашими партнерами. Це стосується гарантій безпеки для України – і робота щодо цього з Америкою передусім. І також ми будемо говорити з Європою щодо нашого українського потенціалу та домовленостей на Близькому Сході та в Затоці, і щодо нашого спільного європейського захисту та виробництва. Будуть хороші результати. Я дякую всім, хто нам допомагає! Я дякую всім нашим людям! Важливо пам’ятати, що Україна володіє такою системою захисту не завдяки комусь одному. Наша сила не просто в перехоплювачах чи в якійсь іншій зброї. Наша сила в тому, що українці щодня захищають свою країну, щодня перевіряють на практиці, що працює реально, щодня здобувають результати для себе, для своєї країни, а отже, можуть посилити й інших – тих, хто підтримує Україну, хто допомагає Україні.
Слава Україні!
