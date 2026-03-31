Завершилася 1496 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Зеленський та премʼєр-міністр Болгарії Андрей Гюров підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки щонайменше на 10 років. На території країн будуть створені спільні виробництва, а також відбуватимуться спільні навчання. Також ​Україна та Болгарія взаємодіятимуть у сферах розвідки та безпеки. Як пише "Суспільне", угода також передбачає долучення Болгарії до програми PURL щодо підтримки ППО для України та підтримку вступу України до ЄС

🔸 Єврокомісія затвердила програму EDIP на суму €1,5 млрд для посилення оборонної промисловості ЄС у співпраці з Україною. Як зазначається, понад 700 мільйонів євро піде на збільшення обсягів виробництва ключових оборонних компонентів — систем протидії дронам, боєприпасів і ракет.

🔸 Постійний представник Ірану в ООН звинуватив Україну в "активній участі" у війні на боці США. Міністерство закордонних справ України заперечило ці закиди.

"Як зрозуміти, чи бреше представник іранського режиму? Якщо його губи рухаються — значить, бреше", — написав речник МЗС Георгій Тихий. Він наголосив, що з 2022 року Україну атакувало майже 60 тисяч дронів, які Іран передав росії, але жоден український дрон ніколи не влучив в Іран

🔸 Україна та Болгарія цього літа планують запустити тестове залізничне сполучення між країнами через Румунію. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба після зустрічі із міністром транспорту та звʼязку Болгарії Корманом Ісмаїловим

🔸 Дональд Трамп погрожує Ірану нищівними ударами по енергетичних об’єктах, якщо Тегеран не укладе угоду зі США. Про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social. Трамп написав, що США "ведуть серйозні дискусії" з теперішнім керівництвом Ірану щодо припинення війни. Він також назвав нове керівництво "більш розумним" і відзначив, що уже вдалося "досягнути великого прогресу"

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 120 бойових зіткнень.

Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Противник завдав 50 авіаційних ударів – скинув 162 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4663 дрони-камікадзе та здійснив 2853 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог один раз атакував позиції наших захисників, крім того здійснив 86 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів, Стариця, Вовчанськ та у бік Хатнього.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбивали десять ворожих штурмів у бік населених пунктів Новоосинове, Курилівка, Піщане та Куп’янськ. Чотири боєзіткнення ще тривають.

На Лиманському напрямку триває одне боєзіткнення з ворогом в районі Новоєгорівки.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили чотири штурми окупантів у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Закітне.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Іванопілля, Новопавлівка, Степанівка, Софіївка. Одне боєзіткнення триває донині.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке. Одне боєзіткнення триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 65 окупантів та 29 – поранено; знищено чотири одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога, два пункти управління, пошкоджено танк, 35 укриттів піхоти, чотири артилерійські системи та одиницю автомобільної техніки. Знищено або подавлено 157 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти вісім разів намагалися покращити своє положення, атакуючи в районі Березового, Калинівського та у бік Олександрограду й Вербового. Під ворожими авіаударами опинилися Гаврилівка та Лісне.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у районах Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Староукраїнка й Залізничне. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Новоселівка, Широке, Чарівне. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Оріхову та Малій Токмачці.

На Придніпровському напрямку штурмових дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.