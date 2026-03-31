Тренер збірної США прокоментував інтерес Реала та Тоттенгема.

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно прокоментував інформацію про інтерес з боку мадридського Реала та Тоттенгема. Його слова передає журналіст Бен Джейкобс.

Аргентинський фахівець запевнив, що наразі не веде жодних переговорів і повністю зосереджений на роботі з національною командою:

"Жодних переговорів немає. Ми тут дуже зосереджені на чемпіонаті світу. Усі знають, що я маю зобов'язання перед національною збірною. Зараз не час говорити про майбутнє.

Ніхто до мене не звертався. Але хто знає, що може статися. І, до речі, ми відкриті до того, щоб залишитися у збірній США, чому б і ні, якщо федерація буде задоволена?" – сказав Почеттіно.

Нагадаємо, що раніше Почеттіно вже очолював Тоттенгем у період з 2014 по 2019 рік. За цей час він провів на чолі лондонського клубу 293 матчі.

Раніше повідомлялося, що частина керівництва Тоттенгема зацікавлена у поверненні аргентинського спеціаліста. Також з'являлася інформація, що сам тренер не проти знову очолити клуб АПЛ.