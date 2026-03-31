Поразка від Німеччини стала вирішальною для Аддо.

Ганська футбольна асоціація оголосила про відставку головного тренера національної збірної Отто Аддо одразу після поразки від Німеччини (1:2) у контрольному матчі.

50-річний фахівець двічі очолював "Чорних зірок". Уперше під його керівництвом команда виступила на чемпіонат світу з футболу 2022, де не змогла подолати груповий етап. У 2024 році Аддо вдруге повернувся на посаду головного тренера збірної Гани.

Під час другої каденції команда здобула 8 перемог у 22 матчах. Ганці зуміли кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу 2026, однак не пробилися до фінальної частини Кубок африканських націй 2025/26. Серія невдач у товариських матчах також стала одним із ключових факторів відставки: збірна поступилася Японії (0:2), Південній Кореї (0:1), Австрії (1:5) та Німеччинині (1:2).

На чемпіонат світу з футболу 2026 збірна Гани виступить у групі L, де її суперниками стануть Англія, Хорватія та Панама.