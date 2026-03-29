Колишній захисник збірної Франції Біксант Лізаразю висловився про тактику у сучасному футболі.

"Введення п'яти замін раніше вже викликало в мене невдоволення, бо ці зміни посилюють абсолютну владу тренера. Гравці не повинні ставати простими пішаками у шахівниці, роботами на службі стратегії тренера, як в американському футболі. Я не хочу, щоб футбол перетворився на американський футбол.

Тактика, звичайно, завжди відігравала важливу роль у футболі, але ми не повинні применшувати те, що робить гравців такими прекрасними: їхня спонтанність, креативність та свобода. Ніхто не пояснював Пеле, Марадоні чи Зідану, як грати у футбол, та їхній дриблінг та натхнення зробили гру легендарною.

Сьогодні мені подобається спостерігати за таким гравцем, як Майкл Олісе, бо я відчуваю, що він ламає стереотипи сучасного футболу, що він некерований, вільний. Він грає відповідно до того, що відбувається у нього в голові, і демонструє нам своє натхнення. Він підтверджує ідею про те, що футбол має більшою мірою належати гравцям та меншою мірою тренерам", – заявив Лізаразю.