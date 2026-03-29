Колишній півзахисник збірної Італії поділився спогадами про спільні виступи з вінгером, який незабаром залишить Ліверпуль.

Колишній гравець Серії А та нинішній тренер Алессандро Діаманті прокоментував новину про майбутній відхід Мохамеда Салаха з Ліверпуля. Вони були одноклубниками у Фіорентині в сезоні 2014/15, коли єгиптянин приєднався до команди в січні на правах оренди з Челсі.

В інтерв'ю італійському інсайдеру Ді Марціо, Діаманті зізнався, що рішення Салаха є цілком логічним: "Настає момент у кар'єрі, коли розумно робити інший вибір: після всіх цих років, голів, рекордів і того, що він зробив для червоних, я вважаю це природним", — заявив Алессандро.

Італієць також поділився цікавими спогадами про перші дні Салаха у Флоренції. Оскільки єгиптянин не знав італійської, саме Діаманті, який володів англійською, взяв його під свою опіку.

"Спочатку на тренуваннях у нас були сумніви. Він був неймовірно швидким, але технічно не таким убивчим, як зараз. Тоді він марнував багато моментів і був кращим у створенні шансів. Але коли він набрав форму, то довів, що грає у своїй власній лізі", — згадує він.

Окрім футболу, Діаманті з гумором пригадав гастрономічні вподобання єгипетського вінгера.

"Я завжди жартував з нього, бо в нього в руці постійно був капучино — хто знає, скільки він їх випив. Перед тренуванням у роздягальні — капучино, після тренування — капучино. Я завжди казав йому: "Одного дня ти просто обіс*ешся". Було кумедно бачити, як він постійно ходить з цією величезною чашкою. Але він справді дуже приземлений та приємний хлопець, абсолютний чемпіон", — резюмував Алессандро.

Щодо майбутнього Салаха, Діаманті висловив сумнів, що єгиптянин коли-небудь повернеться до Італії. На його думку, Мохамед або продовжить грати на найвищому рівні за кордоном, або поїде завершувати кар'єру в спокійніший чемпіонат без зайвого тиску.