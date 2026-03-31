Ребров назвав 25 гравців для товариського поєдинку.

Тренерський штаб національної команди на чолі з Сергій Ребров оголосив склад на товариський поєдинок проти збірної Албанія, який відбудеться у вівторок, 31 березня, у Валенсії о 21:45 за київським часом. Про це повідомляє УАФ.

У таборі "синьо-жовтих" перебуває 25 гравців. Проте у матчі не зіграють Владислав Ванат та Олег Очеретько. Крім того, дебютант Борис Крушинський залишив команду через травму.

Заявка збірної України на матч проти Албанії:

Воротарі:



Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон)

Дмитро Різник (Шахтар Донецьк)

Руслан Нещерет (Динамо Київ)

Захисники:

Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен)

Олександр Сваток (Остін)

Валерій Бондар (Шахтар Донецьк)

Віталій Миколенко (Евертон)

Олександр Тимчик (Динамо Київ)

Едуард Сарапій, Богдан Михайличенко (обидва — Полісся Житомир)

Півзахисники:

Єгор Ярмолюк (Брентфорд)

Іван Калюжний (Металіст 1925 Харків)

Георгій Судаков (Бенфіка Лісабон)

Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі — Динамо Київ)

Олексій Гуцуляк (Полісся Житомир)

Віктор Циганков (Жирона)

Олександр Зубков (Трабзонспор)

Нападники:

Роман Яремчук (Ліон)

Матвій Пономаренко (Динамо Київ)

Після цієї гри футболісти повернуться у свої клуби, де вже на цьому тижні зможуть взяти участь в клубних змаганнях.