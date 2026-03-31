Ребров назвав 25 гравців для товариського поєдинку.
31 березня 2026, 10:22
Тренерський штаб національної команди на чолі з Сергій Ребров оголосив склад на товариський поєдинок проти збірної Албанія, який відбудеться у вівторок, 31 березня, у Валенсії о 21:45 за київським часом. Про це повідомляє УАФ.
У таборі "синьо-жовтих" перебуває 25 гравців. Проте у матчі не зіграють Владислав Ванат та Олег Очеретько. Крім того, дебютант Борис Крушинський залишив команду через травму.
Заявка збірної України на матч проти Албанії:
Воротарі:
Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон)
Дмитро Різник (Шахтар Донецьк)
Руслан Нещерет (Динамо Київ)
Захисники:
Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен)
Олександр Сваток (Остін)
Валерій Бондар (Шахтар Донецьк)
Віталій Миколенко (Евертон)
Олександр Тимчик (Динамо Київ)
Едуард Сарапій, Богдан Михайличенко (обидва — Полісся Житомир)
Півзахисники:
Єгор Ярмолюк (Брентфорд)
Іван Калюжний (Металіст 1925 Харків)
Георгій Судаков (Бенфіка Лісабон)
Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі — Динамо Київ)
Олексій Гуцуляк (Полісся Житомир)
Віктор Циганков (Жирона)
Олександр Зубков (Трабзонспор)
Нападники:
Роман Яремчук (Ліон)
Матвій Пономаренко (Динамо Київ)
Після цієї гри футболісти повернуться у свої клуби, де вже на цьому тижні зможуть взяти участь в клубних змаганнях.