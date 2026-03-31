Інше

Українці залишаються у Лізі А та продовжать боротьбу за право участі на Євро-2027.

Юнацька збірна України U-18/19 в останньому турі першого раунду відбору Євро-2027 розгромила Естонію з рахунком 4:0.

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли на 19 хвилині голом відзначився Павло Люсін, а потім на 28 хвилині перевагу "синьо-жовтих" подвоїв Матвій Боднар.

Наприкінці першого тайму перевагу команди Олександра Ситника збільшив Віталій Глют, а остаточну крапку у матчі поставив Олександр Балакай на 78 хвилині.

Таким чином, Україна набрала три очки та посіла третье місце у групі після поразок від Фінляндії (1:2) та Чехії (1:3). Українці залишаються у Лізі А та продовжать боротьбу за право участі на Євро-2027, тоді як Естонія вибула до Ліги Б.

Естонія U-18/19 — Україна U-18/19 0:4

Голи: Люсін, 19, Боднар, 28, Глют, 43, Балакай, 79.

Естонія: Рістімец – Леппік (Труваарт, 46), Аллас, Мармей (Ліллемец, 70), Калмиков (Бєсігірскіс, 46), Заховайко, Вальдмец (к), Кукконен, Палтцер, Аламаа (Кеса, 81), Магі (Ярл, 70).

Україна: Хадасевич – Мурадян, Левицький, Огородник (Оніщук, 64), Костюк, Люсін (к) (Зубрій, 46), Петровський, Кут’я (Балакай, 46), Джурабаєв, Глют (Залипка, 81), Боднар (Сердюк, 64).

Попередження: Леппік, Аллас, Вальдмец – Костюк, Петровський, Балакай.