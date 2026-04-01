Завершилася 1497 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Майже 30 представників країн Європи та Євросоюзу приїхали 31 березня до України, аби вшанувати пам’ять людей, убитих російськими військами в Бучі 

🔸 Зеленський розповів, що Україна запропонувала припинення вогню на великодні свята. За його словами, він у середу, 1 квітня, матиме розмову з американською делегацією щодо цього питання 

🔸 Журналісти-розслідувачі отримали доступ до розмов між міністрами закордонних справ росії та Угорщини, де Сергій Лавров просив допомогти зі скасуванням європейських санкцій, а Петер Сіярто переказував розмови між політиками ЄС

🔸 Офіс генпрокурора направив Ізраїлю запит на видачу фігурантів справи "Мідас" Тімура Міндіча та Олександра Цукермана 

🔸 За словами Зеленського, росіяни кажуть американській стороні, що "за два місяці захоплять Донбас" і тому в України є термін у два місяці, щоб вийти з регіону, і нібито "тоді війна закінчиться" 

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 151 бойове зіткнення.

Українські захисники завдають противнику постійного вогневого ураження, знищуючи особовий склад і виснажуючи його бойовий потенціал. На визначених напрямках проводять активні дії.

Противник завдав 45 авіаційних ударів – скинув 145 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5927 дронів–камікадзе та здійснив 2611 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 70 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, два з них – із застосуванням РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Вовчанських Хуторів та в бік Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість штурмів окупантів в сторону Дробишевого, Лиману та в районі населених пунктів Середнє, Надія.

На Слов’янському напрямку противник три рази намагався просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки та у бік Рай-Олександрівки. Одна штурмова дія ворога триває.

На Краматорському напрямку агресор один раз намагався покращити своє положення, атакуючи в бік Костянтинівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та в бік Іллінівки, Софіївки, Миколайпілля, Новопавлівки та Костянтинівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 51 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Молодецьке, Нове Шахове, Муравка, Горіхове та в сторону Гришиного, Філії, Новоолександрівки. Дві штурмові дії тривають.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 94 окупанти та 30 – поранено; знищено танк, десять одиниць автомобільної техніки; пошкоджено 35 укриттів, два пункти управління БпЛА та дев’ять одиниць автомобільного транспорту. Знищено або подавлено 179 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти сім разів атакував районах населених пунктів Олександроград, Зелений Гай, Новомиколаївка та в бік Привілля, Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 15 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Оленокостянтинівка, Мирне, Рівнопілля та в бік Залізничного. Три штурмові дії продовжуються.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну штурмову дію в бік о. Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Агресія росії проти України показала, що Європа повинна бути готовою до сучасних загроз, зокрема має виробляти саме те, що працює сьогодні під час бойових дій. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час звернення на засіданні Ради міністрів закордонних справ держав – членів Європейського Союзу, що відбулося в Києві.

"Якщо в нас є такі програми, як SAFE, ми маємо зробити їх справді сучасними та ефективними. Європа має виробляти не лише те, що вміє, а й те, що справді працює в сучасній війні, що випробувано в сучасній війні. І країни, які вже працюють над спільним виробництвом із нами, це розуміють. Україна має цей досвід", – сказав Глава держави.

Президент зазначив, що унікальність досвіду нашої країни в захисті життя та критичної інфраструктури помітна зараз, під час роботи українських експертних команд на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Україна вже розпочала співпрацю із Саудівською Аравією, ОАЕ, Катаром, Кувейтом, Йорданією, також є сигнали від Бахрейну.

Володимир Зеленський нагадав, що Україна працює разом і з деякими європейськими країнами над модернізацією оборони, але це потрібно для всієї Європи.

"Я дякую всім, хто залучений до програми PURL та інших ініціатив, що захищають наше небо. Дрони, крилаті ракети, балістичні загрози – усе має отримувати чітку відповідь. У короткостроковій перспективі нам потрібне фінансування для цього. Але в довгостроковій перспективі Європа має бути здатною самостійно виробляти всі типи ракет і оборонних систем", – наголосив Президент.

Глава держави також акцентував, що Європа має забезпечити реалізацію рішень, які ухвалює. Зокрема, не повинні блокуватися такі життєво важливі рішення, як про 90 млрд євро фінансової підтримки для України.

"Ми маємо зміцнювати довіру до Європи, а не послаблювати її. І, до речі, окрім довіри до Європи, це базове питання безпеки. Ми вже маємо готуватися до наступної зими. У нас є план, але через те, що пакет підтримки на 90 мільярдів досі заблокований, ми не можемо використати 5 мільярдів, запланованих на захист і відновлення, щоб підготуватися, незалежно від того, якою буде ця зима", – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, потрібно послідовно посилювати обмеження щодо російської нафти та інші санкції проти агресора. Ще одним важливим аспектом є членство України у Європейському Союзі, що є гарантією безпеки як для нас, так і для Європи. Наша країна готова до відкриття кластерів і продовження переговорів про вступ. Ключове – встановлення чіткої дати вступу до Євросоюзу, що буде запобіжником для всіх російських спроб завадити цьому.

"Коли країни Близького Сходу та регіону Затоки звертаються до України по підтримку, вони сприймають Україну як частину Європи. Вони бачать це як співпрацю з Європою. Там ніхто не сумнівається, що Україна – це Європа. Внесок України в глобальну стабільність вважають внеском Європи всі у світі. То чому ж у деяких ключових питаннях Україна досі не має повноправного статусу як частина Європи?" – акцентував Президент. 

Володимир Зеленський нагадав, що чотири роки тому російську армію змусили відступити від Києва, і на прикладі Бучі всі побачили, що Україна бореться проти жорстокого й абсолютно неадекватного агресора. Глава держави наголосив, що росія жодним чином не має виграти цю війну, не має отримати жодної винагороди від цієї війни й не має випереджати країни Європи у нових технологіях.

Президент переконаний, що Європа повинна бути присутня під час переговорів про завершення війни і її інтереси мають бути враховані. 

"Ми робимо все, щоб завершити цю війну дипломатичним шляхом. Звісно. Це необхідно. Водночас росія не демонструє жодного наміру укласти надійну угоду, але значною мірою все залежить від тиску. І я сподіваюся, що Сполучені Штати залишатимуться рішучими та допоможуть залучити росію до тристоронньої зустрічі й тиснутимуть на неї, щоб вона пішла на мир", – наголосив Володимир Зеленський.

У засіданні взяли участь міністри закордонних справ Болгарії, Естонії, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Словенії, Хорватії, Швеції, міністр-делегат у справах Європи Міністерства закордонних справ Франції, заступники міністрів закордонних справ Греції та Чехії, представники урядів Австрії, Бельгії, Іспанії, Кіпру, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Португалії та Фінляндії, посли Данії, Словаччини та Угорщини в Україні.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!