Наставник збірної Аргентини підтвердив участь Мессі у найближчому товариському матчі, проте був змушений достроково залишити спілкування з журналістами через сумні новини.

Підготовка чинних чемпіонів світу до майбутнього Мундіалю 2026 року триває. Головний тренер національної команди Ліонель Скалоні провів вкрай емоційну пресконференцію напередодні контрольного поєдинку проти збірної Замбії.

Для вболівальників Альбіселесте пролунала головна позитивна новина: капітан команди повертається на поле. Скалоні підтвердив, що Ліонель Мессі вийде у стартовому складі на товариський матч проти Замбії.

Цей матч, який відбудеться в ніч на 1 квітне стане одним із ключових етапів підготовки, адже тренерський штаб саме зараз визначається з остаточним списком із 26 гравців, які поїдуть на майбутній чемпіонат світу.

Проте спілкування з пресою завершилося на мінорній ноті. Завжди стриманий Ліонель Скалоні не зміг впоратися з емоціями, коли мова зайшла про кадрові втрати команди. Тренеру довелося коментувати серйозну травму одного з молодих талантів збірної Аргентини Хоакіна Панічеллі, яка ставить хрест на його мріях поїхати на чемпіонат світу.

Говорячи про цю ситуацію, Скалоні ледве стримував сльози та зрештою був змушений достроково покинути пресцентр.